Vì sao nhiều công ty công nghệ, kỹ thuật muốn tuyển nữ giới?

Học công nghệ thông tin, thu nhập cao hay không?

Tiến sĩ Nguyễn Kim Quốc, Trưởng khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết sinh viên tốt nghiệp các ngành công nghệ, công nghệ thông tin có cơ hội việc làm lớn sau khi tốt nghiệp. "Các bạn có thể là kỹ sư, hoặc cử nhân quản trị thông tin, làm ở phòng IT, làm mạng thông tin di động ở các nhà mạng, đảm trách sự an toàn dữ liệu, an ninh mạng trong doanh nghiệp… Lương khởi điểm với các bạn học khối ngành này cao, với quốc tế thì có thể khởi điểm là 60.000 USD/năm (khoảng 1,3 tỉ đồng/năm; 115 triệu đồng/tháng). Còn ở Việt Nam thì lương khởi điểm cho người mới ra trường có thể là 20 triệu đồng/tháng", ông Quốc nói.

Không học toán giỏi thì học ngành này được không? Theo tiến sĩ Quốc, không giống như học toán ở phổ thông, sinh viên sẽ học toán trên máy tính. "Do đó, nếu đã học tốt môn toán ở phổ thông thì yên tâm rồi, nhưng nếu học trung bình thì các em cần cố gắng cũng học được. Khi học ngành công nghệ thông tin, các em cần đọc nhiều tài liệu tiếng Anh, tiếp xúc tiếng Anh nhiều thì trình độ ngoại ngữ này sẽ khá lên", ông Quốc chia sẻ.