Vì sao nhiều người cho rằng TV QLED bền hơn OLED?

Cả OLED và QLED đều chiếm lĩnh thị trường TV cao cấp, và với mức giá cao, không ít người ắt hẳn kỳ vọng chúng sẽ có tuổi thọ lâu dài. Chính vì vậy, độ bền giữa OLED và QLED trở thành yếu tố quan trọng khi lựa chọn giữa hai công nghệ.

Nhiều yếu tố khác nhau khiến TV QLED có tuổi thọ bền hơn so với OLED ẢNH: RTINGS

TV QLED thường có tuổi thọ cao hơn so với TV OLED nhờ vào công nghệ tiên tiến sử dụng đèn LED vô cơ, cho phép QLED chịu được thời gian sử dụng lâu dài hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa TV OLED dễ hỏng hay chất lượng kém. Việc lựa chọn công nghệ tấm nền phù hợp đảm bảo TV vẫn là một phần chức năng của gia đình mà không bị giảm chất lượng đáng kể theo thời gian.

Những lợi thế của QLED so với OLED

Một trong những mối lo ngại lớn nhất của người dùng đối với TV OLED là hiện tượng lưu ảnh (burn-in), xảy ra khi các điểm ảnh bị hao mòn do hiển thị cùng một hình ảnh trong thời gian dài. Ví dụ, việc xem một kênh trong nhiều giờ có thể khiến logo của kênh đó bị để bóng lại trên màn hình, từ đó làm giảm chất lượng hình ảnh. Ngược lại, công nghệ QLED khắc phục được vấn đề này nhờ vào khả năng chống hư hại của đèn LED vô cơ, giúp màn hình QLED có tuổi thọ cao hơn, đặc biệt trong các tác vụ cường độ cao như chơi game.

Nhưng ngay cả khi TV QLED có khả năng chống chịu tốt hơn, chúng không hoàn toàn miễn nhiễm với hư hỏng. Một số lỗi nhỏ vẫn có thể xảy ra theo thời gian, nhưng phần cứng QLED giúp giảm thiểu nguy cơ hư hỏng vĩnh viễn, điều mà công nghệ OLED thường gặp phải.

Ngoài hiện tượng lưu ảnh, sự suy giảm chất lượng hình ảnh cũng là một yếu tố cần xem xét. Quá trình này diễn ra nhanh hơn trên OLED do các điểm ảnh có thể bị hỏng không đồng đều sau hàng nghìn giờ hoạt động. Kết quả là độ sáng giảm và sự thay đổi về độ chính xác màu sắc khi tấm nền lão hóa. Trong khi đó, TV QLED thường duy trì chất lượng hình ảnh gần với vẻ ngoài ban đầu trong thời gian dài hơn.

Cuối cùng, cả hai loại TV đều có khả năng gặp sự cố vào khoảng năm thứ 5 đến năm thứ 7 sử dụng. Mặc dù những vấn đề này thường có thể được sửa chữa dễ dàng hơn so với lỗi màn hình, nhưng đây là tuổi thọ trung bình của một chiếc TV hiện đại. Việc lựa chọn công nghệ tấm nền phù hợp sẽ giúp đảm bảo rằng TV vẫn hoạt động tốt và không giảm chất lượng theo thời gian.