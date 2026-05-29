Vì sao nhiều người mang whipping cream đi chạy bộ giữa trời nóng?

Thay vì chỉ mang theo nước uống hay khăn tập, thời gian gần đây nhiều người trẻ lại mang theo… whipping cream khi chạy bộ. Trào lưu lạ này đang xuất hiện ngày càng nhiều trên TikTok, Instagram Reels và Facebook, thu hút sự chú ý nhờ ý tưởng vừa vận động vừa “làm bơ” ngay trong lúc chạy.

Theo ghi nhận, thử thách này xuất hiện từ các video của runner (người chạy bộ) và nhà sáng tạo nội dung về tập luyện ở nước ngoài trước khi lan sang nhiều cộng đồng chạy bộ tại châu Á. Người tham gia thường cho whipping cream vào chai hoặc túi kín, giữ lạnh bằng đá rồi mang theo trong lúc chạy từ vài km đến hơn 10 km. Sau quãng đường dài cùng quá trình rung lắc liên tục, phần kem tươi được cho là có thể kết tụ thành bơ hoặc kem đặc hơn.

Nhiều video ghi lại cảnh mở bình sau khi hoàn thành quãng chạy đã thu hút lượng lớn lượt xem nhờ yếu tố hồi hộp, khó đoán kết quả thành công hay thất bại.

Nhiều người trẻ mang whipping cream đi chạy bộ để thử “làm bơ” ngay trong lúc vận động ngoài trời. ẢNH MINH HỌA: NVCC

Người trẻ hào hứng thử thách mang whipping cream đi chạy bộ

Nguyễn Cẩm Bình, ở đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, TP.HCM, là một người yêu thích chạy bộ, cô chia sẻ biết đến thử thách này qua mạng xã hội. Vì vốn yêu thích bộ môn này và làm nội dung trên mạng xã hội nên cô quyết định thử sức.

Theo Bình, quá trình mang theo whipping cream khi chạy không quá bất tiện như tưởng tượng. Điều khiến cô nhớ nhất là cảm giác “tưởng hỏng rồi nhưng cuối cùng lại thành công ngoài mong đợi”.

“Lúc về nhà ngâm với đá, whipping cream đông lại giống như bơ”, Bình hào hứng kể.

Một tài khoản mạng xã hội của runner khác tên Lili chia sẻ việc mang theo túi đá phía sau trong thời tiết nóng còn giúp cơ thể dễ chịu hơn khi chạy. “Điều khiến mình bất ngờ là thử thách này không khó như tưởng tượng”, Lili nói

Vũ Hiền Sỹ Thái, huấn luyện viên cá nhân tại phòng tập Đức Thợ Rèn và cũng là một runner, cho biết anh biết đến trào lưu này khi lướt Facebook. Ấn tượng đầu tiên của anh là sự “bất ngờ và khá lạ” khi thấy mọi người mang whipping cream đi chạy bộ.

Theo anh, sức hút của những thử thách kiểu này nằm ở yếu tố mới lạ và khác biệt so với việc chạy bộ thông thường. “Nếu có điều kiện mình cũng muốn thử vì thấy khá thú vị. Người khác làm được thì mình cũng muốn trải nghiệm xem sao”, anh chia sẻ.

Chuyên gia nói gì về việc whipping cream có thể chuyển thành bơ?

Theo chuyên gia kiểm soát chất lượng thực phẩm Vương Thành Vũ, Công ty TNHH An Phúc FoodTech (P.Tân Hưng, TP.HCM), về nguyên lý, việc lắc mạnh hoặc rung lắc lâu có thể khiến chất béo trong kem tươi kết tụ thành bơ.

“Điều này là hoàn toàn có thể. Kem tươi, đặc biệt là whipping cream có hàm lượng béo cao, vốn là một hệ nhũ tương gồm các hạt chất béo phân tán trong nước. Khi bị lắc mạnh hoặc rung lắc liên tục trong thời gian dài, lớp màng bao quanh các hạt béo sẽ dần bị phá vỡ, khiến các phân tử chất béo kết dính với nhau và tạo thành khối lớn hơn. Đó chính là nguyên lý tạo bơ truyền thống”, ông Vũ nói.

Tuy nhiên, theo ông Vũ, quá trình này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hàm lượng béo, nhiệt độ bảo quản và thời gian rung lắc. Nhiệt độ quá cao có thể khiến sản phẩm bị tách nước hoặc biến chất trước khi tạo được bơ đúng nghĩa.

Trao đổi về việc mang theo sản phẩm sữa nhiều giờ ngoài môi trường nóng, ông Trần Văn Hải, nghiên cứu viên vi sinh thực phẩm, Công ty TNHH Đông Nam Food (P.An Khánh, TP.HCM), cho biết các sản phẩm từ sữa là nhóm thực phẩm nhạy cảm với nhiệt độ.

“Khi bị để lâu ngoài môi trường nóng, đặc biệt ở mức nhiệt 35–40 độ C, chất lượng sản phẩm sẽ giảm nhanh do vi sinh vật phát triển mạnh hơn và các thành phần dinh dưỡng bị biến đổi”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, việc kem tươi có thể kết tụ chất béo khi bị rung lắc không đồng nghĩa môi trường nắng nóng đủ khả năng “nấu chín” thực phẩm như cách nhiều video trên mạng mô tả.

“Đây chủ yếu là hiện tượng biến đổi vật lý của chất béo trong thực phẩm chứ không phải minh chứng khoa học cho việc nhiệt độ môi trường có thể thay thế hoàn toàn quá trình gia nhiệt trong nấu ăn”, ông Hải chia sẻ thêm.

Dù còn nhiều tranh luận, không thể phủ nhận những thử thách kiểu này đang khiến hoạt động chạy bộ trở nên mới mẻ hơn với nhiều người trẻ. Bên cạnh yếu tố rèn luyện sức khỏe, các thử thách mang tính trải nghiệm và giải trí cũng đang góp phần tạo thêm sự kết nối trong cộng đồng runner trên mạng xã hội.