Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Vì sao nhiều người trẻ rủ nhau đi xông hơi kiểu Hàn?

Lan Vy
Lan Vy
23/04/2026 15:49 GMT+7

Không chỉ đi cà phê hay xem phim, nhiều bạn trẻ đang chọn xông hơi kiểu Hàn làm điểm "đổi gió" sau giờ làm và học tập; nhiều người còn xem đây như địa điểm hay ho để đi chơi cùng người yêu. Hình thức này có gì mà hút giới trẻ tìm đến?

Từ màn ảnh bước ra đời thật

Với nhiều bạn trẻ, lần đầu biết đến xông hơi kiểu Hàn là qua những cảnh quen thuộc trên phim Hàn: nhân vật quấn khăn hình "đầu cừu", ngồi ăn trứng luộc, uống nước gạo trong phòng xông hơi. Khi mô hình này xuất hiện ở Việt Nam, sự tò mò khiến nhiều bạn trẻ không ngần ngại thử. Ở TP.HCM, các địa điểm xông hơi kiểu Hàn tập trung nhiều ở P.Bến Nghé, P.Thảo Điền, P. Xuân Hòa và P.Tân Hưng.

Nhiều bạn trẻ đang chọn xông hơi kiểu Hàn làm điểm "đổi gió" sau giờ làm và học tập

ẢNH: LAN VY

"Mình hay tìm những địa điểm hay ho để đi chơi cùng người yêu, thay vì cứ đi xem phim, cà phê, mua sắm suốt. Khi lướt mạng thấy cộng đồng mạng đi xông hơi kiểu Hàn, mình cũng dắt người yêu đi thử, rồi cả hai đều thích", Nguyễn Quang Thắng (25 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Phần mềm FPT) chia sẻ. Với Thắng, điểm đáng ghiền nhất là thú vui ăn trứng luộc kèm ly nước gạo rang ngon béo lạ lạ, y như cảnh từng coi trên phim.

Trần Minh Ngọc (24 tuổi, ngụ tại đường Điện Biên Phủ, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) thì chọn xông hơi kiểu Hàn là hoạt động gắn kết với bạn bè, đồng nghiệp: "Cái này hay ở chỗ nó không chỉ là đi xông hơi thông thường, mà giống một buổi tụ tập vui vẻ. Có hôm tụi mình rủ nhau đi sau giờ làm, vào đó ngồi tám chuyện, nằm nghỉ, ăn vặt khá vui. So với đi cà phê mình thấy thư giãn hơn nhiều".

Xông hơi kiểu Hàn thu hút đông khách trẻ đến trải nghiệm, nhiều nhóm bạn vừa nằm thư giãn vừa tám chuyện, ăn nhẹ

ẢNH: LAN VY

Theo tìm hiểu, chỉ cần bỏ ra khoảng 200.000 - 300.000 đồng cho một vé, khách có thể sử dụng nhiều loại phòng xông nóng lạnh, khu ăn uống, khu tắm hồ trong nhiều giờ liền. "Dù chi phí cao hơn đi xem phim hay cà phê, nhưng đổi lại có thể thử nhiều loại phòng xông đa dạng, lại có thể chơi thỏa thích đến khi nào chán thì về nên số tiền bỏ ra rất đáng", Ngọc nhận xét.

Lê Ngọc Phương Thùy (18 tuổi, ngụ tại đường Thành Thái, P.Diên Hồng, TP.HCM) tiết lộ cách đi chơi sao cho "đáng tiền vé": "Các nơi xông hơi kiểu Hàn thường tích hợp khu trò chơi, hát karaoke, yoga, gym,… đều miễn phí, lại hay có chương trình giảm giá vào khung giờ sáng và tối muộn, mình có thể canh đi lúc đấy để tiết kiệm".

"Reset" tinh thần trong vài giờ

Đằng sau trải nghiệm tưởng chừng chỉ để giải trí, thư giãn là một nhu cầu rất thật của người trẻ: được thật sự nghỉ ngơi và tạm "trốn" khỏi áp lực, căng thẳng trong cuộc sống. Với cô bạn Minh Ngọc, đó là cảm giác được xả stress. "Nhiều khi làm việc mệt quá, người cứ căng thẳng, nên mình chỉ cần một chỗ để nằm tận hưởng mà không phải nghĩ nhiều. Vào đó xông hơi một lúc là thấy người nhẹ hơn hẳn, kiểu reset (làm mới - PV) tinh thần vậy đó", Ngọc mô tả.

Không chỉ xông hơi, nhóm bạn có thể cùng trải nghiệm các hoạt động đi kèm như chơi trò chơi, hát karaoke…

ẢNH: LAN VY

Quang Thắng thì cảm nhận trải nghiệm xông hơi kiểu Hàn như một khoảnh khắc "thoát khỏi thực tại": "Khi được tắm mình trong dòng nước nóng thư giãn, hay nhắm mắt tận hưởng cái nóng của phòng xông hơi, mình như được tách ra khỏi thực tại trong một lúc. Xông hơi nóng ướt đẫm cả người nhưng không hề làm mình khó chịu, mình thấy khỏe hơn, tâm trí bình lặng lại".

Trần Kim Ngân (22 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng, TP.HCM) thì cảm nhận các phòng xông nóng, lạnh giúp thải mồ hôi, tăng cường lưu thông máu và giảm đau nhức. "Mình đặc biệt thích các phòng xông thuốc bắc có mùi hương và cảm giác dễ chịu", Ngân nhận xét.

Quầy mua vé của một địa điểm xông hơi đông kín vào giờ cao điểm, phần lớn là các bạn trẻ đi theo nhóm đến thư giãn sau giờ tan học, tan làm

ẢNH: LAN VY

Trong một đời sống mà điện thoại luôn sáng màn hình và cuối tuần vẫn không thoát khỏi trạng thái căng não, người trẻ ngày càng tìm những không gian vừa "đi chơi được, vừa nghỉ được". Xông hơi kiểu Hàn đáp ứng đúng nhu cầu đó, đi một mình được, đi nhóm hay cặp đôi đều vui, cũng không cần lên lịch cầu kỳ. Theo Kim Ngân: "Mình nghĩ giờ ai cũng dễ bị quá tải và mệt mỏi, hoạt động này phù hợp cho cả gia đình nhiều thế hệ hay nhóm bạn bè cùng chill".

Tin liên quan

Độc đáo quán cà phê chỉ toàn phế liệu nhưng nhiều người mê mẩn

Độc đáo quán cà phê chỉ toàn phế liệu nhưng nhiều người mê mẩn

Tận dụng các vật liệu cũ như tôn, dây kim loại, ve chai… để thiết kế, một quán cà phê đang gây chú ý khi tạo nên không gian khác lạ.

Lễ 30.4 - 1.5 đi đâu chơi: Ngắm thành phố từ trên cao, lái caravan sang Lào...

Rời xa màn hình, người trẻ đi tìm sự tĩnh lặng bên đất sét và gỗ

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận