Vì sao nhiều người trẻ rủ nhau đi xông hơi kiểu Hàn?

Từ màn ảnh bước ra đời thật

Với nhiều bạn trẻ, lần đầu biết đến xông hơi kiểu Hàn là qua những cảnh quen thuộc trên phim Hàn: nhân vật quấn khăn hình "đầu cừu", ngồi ăn trứng luộc, uống nước gạo trong phòng xông hơi. Khi mô hình này xuất hiện ở Việt Nam, sự tò mò khiến nhiều bạn trẻ không ngần ngại thử. Ở TP.HCM, các địa điểm xông hơi kiểu Hàn tập trung nhiều ở P.Bến Nghé, P.Thảo Điền, P. Xuân Hòa và P.Tân Hưng.

Nhiều bạn trẻ đang chọn xông hơi kiểu Hàn làm điểm "đổi gió" sau giờ làm và học tập ẢNH: LAN VY

"Mình hay tìm những địa điểm hay ho để đi chơi cùng người yêu, thay vì cứ đi xem phim, cà phê, mua sắm suốt. Khi lướt mạng thấy cộng đồng mạng đi xông hơi kiểu Hàn, mình cũng dắt người yêu đi thử, rồi cả hai đều thích", Nguyễn Quang Thắng (25 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Phần mềm FPT) chia sẻ. Với Thắng, điểm đáng ghiền nhất là thú vui ăn trứng luộc kèm ly nước gạo rang ngon béo lạ lạ, y như cảnh từng coi trên phim.

Trần Minh Ngọc (24 tuổi, ngụ tại đường Điện Biên Phủ, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) thì chọn xông hơi kiểu Hàn là hoạt động gắn kết với bạn bè, đồng nghiệp: "Cái này hay ở chỗ nó không chỉ là đi xông hơi thông thường, mà giống một buổi tụ tập vui vẻ. Có hôm tụi mình rủ nhau đi sau giờ làm, vào đó ngồi tám chuyện, nằm nghỉ, ăn vặt khá vui. So với đi cà phê mình thấy thư giãn hơn nhiều".

Xông hơi kiểu Hàn thu hút đông khách trẻ đến trải nghiệm, nhiều nhóm bạn vừa nằm thư giãn vừa tám chuyện, ăn nhẹ ẢNH: LAN VY

Theo tìm hiểu, chỉ cần bỏ ra khoảng 200.000 - 300.000 đồng cho một vé, khách có thể sử dụng nhiều loại phòng xông nóng lạnh, khu ăn uống, khu tắm hồ trong nhiều giờ liền. "Dù chi phí cao hơn đi xem phim hay cà phê, nhưng đổi lại có thể thử nhiều loại phòng xông đa dạng, lại có thể chơi thỏa thích đến khi nào chán thì về nên số tiền bỏ ra rất đáng", Ngọc nhận xét.

Lê Ngọc Phương Thùy (18 tuổi, ngụ tại đường Thành Thái, P.Diên Hồng, TP.HCM) tiết lộ cách đi chơi sao cho "đáng tiền vé": "Các nơi xông hơi kiểu Hàn thường tích hợp khu trò chơi, hát karaoke, yoga, gym,… đều miễn phí, lại hay có chương trình giảm giá vào khung giờ sáng và tối muộn, mình có thể canh đi lúc đấy để tiết kiệm".

"Reset" tinh thần trong vài giờ

Đằng sau trải nghiệm tưởng chừng chỉ để giải trí, thư giãn là một nhu cầu rất thật của người trẻ: được thật sự nghỉ ngơi và tạm "trốn" khỏi áp lực, căng thẳng trong cuộc sống. Với cô bạn Minh Ngọc, đó là cảm giác được xả stress. "Nhiều khi làm việc mệt quá, người cứ căng thẳng, nên mình chỉ cần một chỗ để nằm tận hưởng mà không phải nghĩ nhiều. Vào đó xông hơi một lúc là thấy người nhẹ hơn hẳn, kiểu reset (làm mới - PV) tinh thần vậy đó", Ngọc mô tả.

Không chỉ xông hơi, nhóm bạn có thể cùng trải nghiệm các hoạt động đi kèm như chơi trò chơi, hát karaoke… ẢNH: LAN VY

Quang Thắng thì cảm nhận trải nghiệm xông hơi kiểu Hàn như một khoảnh khắc "thoát khỏi thực tại": "Khi được tắm mình trong dòng nước nóng thư giãn, hay nhắm mắt tận hưởng cái nóng của phòng xông hơi, mình như được tách ra khỏi thực tại trong một lúc. Xông hơi nóng ướt đẫm cả người nhưng không hề làm mình khó chịu, mình thấy khỏe hơn, tâm trí bình lặng lại".

Trần Kim Ngân (22 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng, TP.HCM) thì cảm nhận các phòng xông nóng, lạnh giúp thải mồ hôi, tăng cường lưu thông máu và giảm đau nhức. "Mình đặc biệt thích các phòng xông thuốc bắc có mùi hương và cảm giác dễ chịu", Ngân nhận xét.

Quầy mua vé của một địa điểm xông hơi đông kín vào giờ cao điểm, phần lớn là các bạn trẻ đi theo nhóm đến thư giãn sau giờ tan học, tan làm ẢNH: LAN VY

Trong một đời sống mà điện thoại luôn sáng màn hình và cuối tuần vẫn không thoát khỏi trạng thái căng não, người trẻ ngày càng tìm những không gian vừa "đi chơi được, vừa nghỉ được". Xông hơi kiểu Hàn đáp ứng đúng nhu cầu đó, đi một mình được, đi nhóm hay cặp đôi đều vui, cũng không cần lên lịch cầu kỳ. Theo Kim Ngân: "Mình nghĩ giờ ai cũng dễ bị quá tải và mệt mỏi, hoạt động này phù hợp cho cả gia đình nhiều thế hệ hay nhóm bạn bè cùng chill".