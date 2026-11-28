Bộ ảnh pre-graduation có ý nghĩa thế nào?

Trước thời gian diễn ra lễ tốt nghiệp, nhiều sinh viên dành thời gian chụp những bức ảnh pre-graduation (thường được hiểu là bộ ảnh chụp vào khoảng thời gian trước khi diễn ra lễ tốt nghiệp). Bộ ảnh này có thể được chụp cá nhân hoặc chụp cùng nhóm bạn thân, với vô vàn ý tưởng độc đáo. Điểm dễ nhận biết ở bộ ảnh pre-graduation chính là việc sinh viên thường khoác lên mình bộ lễ phục tốt nghiệp, đội mũ cử nhân và đeo sash tốt nghiệp.

Nguyễn Anh Lộc (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh pre-graduation cùng nhóm bạn ẢNH: ANH LỘC CUNG CẤP

Những bộ ảnh pre-graduation thường có nhiều ý tưởng thực hiện, chủ yếu là theo yêu cầu của người chụp, không bị đóng khung trong một không gian hay phong cách chung. Điều này cho thấy ngoài để lưu giữ kỷ niệm thời thanh xuân, bộ ảnh cũng là một cách để các sinh viên thể hiện cá tính, dấu ấn cá nhân.

Nguyễn Anh Lộc (23 tuổi), cựu sinh viên ngành luật, Trường ĐH Gia Định, chia sẻ về lý do từng chọn chụp bộ ảnh pre-graduation cùng bạn bè: "Bộ ảnh này chính là "chiếc đồng hồ" báo cho mình biết thời khắc chín muồi đã đến, trải qua nhiều gian nan thử thách ở giảng đường thì khoảnh khắc này chính là thành quả mình gặt hái được. Mình chọn thực hiện bộ ảnh này ở những thời điểm, khi tiết học cuối cùng của mỗi môn kết thúc và thời điểm đã hoàn thành chương trình học và trước ngày làm lễ nhận bằng".

Bộ ảnh pre-graduation Lộc chụp tại Hội trường Thống Nhất ẢNH: ANH LỘC CUNG CẤP

Cũng lựa chọn chụp bộ ảnh pre-graduation, Lý Thị Cẩm Giang (22 tuổi), ngụ tại đường Kha Vạn Cân, P.Linh Đông, TP.HCM, kể: "Lần tốt nghiệp ĐH, mình đã chọn đầu tư vào bộ ảnh này nhiều vì mình nghĩ kỷ niệm sẽ được lưu giữ qua những bức ảnh một cách tốt nhất". Cô cho biết đã cùng nhóm bạn chụp bộ ảnh này vào thời điểm sau khi biết kết quả xét tốt nghiệp, khoảng 2 tuần trước khi buổi lễ tốt nghiệp diễn ra.

Trong khi đó, Lê Thị Diễm Trang (22 tuổi), cựu sinh viên ngành truyền thông văn hóa, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, mong muốn kể câu chuyện của bản thân thông qua bộ ảnh pre-graduation. "Mình muốn kể câu chuyện về một phiên bản sinh viên không còn bỡ ngỡ như năm nhất, nhưng cũng chưa hẳn đã trưởng thành. Chi tiết khiến mình nhớ nhất là lúc chụp từng ngóc ngách trong trường, mỗi nơi đi qua đều ùa về những kỷ niệm trong suốt 4 năm", Trang chia sẻ.

Chi phí bao nhiêu cho bộ ảnh pre-graduation?

Lộc bật mí đã đầu tư khoảng 1 triệu đồng vào bộ ảnh pre-graduation. "Đối với mình, mức chi phí này hay cao hơn đều không thể so sánh được với giá trị tinh thần nhận được. Theo mình, bộ ảnh này sẽ được chuyển hóa thành kỷ niệm, ký ức theo thời gian mà không có thứ nào đánh đổi được", chàng trai nói thêm.

Trang thì cho biết: "Mình đã chi khoảng tầm 2 triệu đồng cho bộ ảnh pre-graduation. Trong đó phần lớn chi cho nhiếp ảnh gia và thợ trang điểm vì đây là hai yếu tố quyết định nhiều nhất đến cảm xúc và chất lượng hình ảnh".

Diễm Trang lưu kỷ niệm tại trường trong bộ ảnh pre-graduation của bản thân ẢNH: DIỄM TRANG CUNG CẤP

Võ Tiến Đạt, nhiếp ảnh gia và là quản lý tại 23 snap studio, chia sẻ: "Khoảng 1 - 2 năm gần đây, nhu cầu chụp pre-graduation tăng lên rất rõ rệt, đặc biệt là vào các mùa cao điểm tốt nghiệp của các trường, khoảng từ tháng 4 - tháng 6, và tháng 10 - tháng 12".

Đạt cho biết hiện tại mức giá cho 1 bộ ảnh pre-graduation dao động từ 800.000 đồng - 1,5 triệu đồng đối với chụp cá nhân, từ 1,5 triệu đồng - 3 triệu đồng áp dụng cho hình thức chụp nhóm từ 2 - 4 người. Ngoài ra, các yếu tố có thể đẩy chi phí lên cao hơn bao gồm phí trang điểm, trang phục cầu kỳ hoặc chụp thêm máy film.

Từ góc nhìn của người cầm máy, Đạt đưa ra lời khuyên: "Các bạn chỉ cần tập trung vào 1 ý tưởng chính và 1 ý tưởng phụ cho bộ ảnh. Tạo 1 bảng ảnh mẫu để gửi cho thợ chụp ảnh trước để định hình được phong cách chụp mong muốn. Nếu muốn tiết kiệm chi phí mà ảnh vẫn mang tinh thần vui vẻ, hãy rủ thêm 1 - 2 người bạn thân chụp chung, vừa chia sẻ chi phí lại có người tương tác giúp biểu cảm thoải mái hơn. Quan trọng nhất, hãy ưu tiên khung giờ vàng, từ 6 giờ 30 - 9 giờ, hoặc 15 giờ 30 - 17 giờ 30 để tận dụng ánh sáng tự nhiên đẹp nhất".