Vì sao nhiều smartphone Android 'cực chất' nhưng không bán ở Mỹ

Ở phân khúc smartphone cao cấp, cuộc cạnh tranh chủ yếu diễn ra giữa Apple và Samsung, trong khi một số thương hiệu như Google, OnePlus và Motorola chỉ thu hút được một lượng khách hàng nhỏ. Dù có nhiều tính năng hấp dẫn như màn hình tần số quét cao và camera độ phân giải cao, người dùng vẫn không nhận được giá trị tốt nhất cho số tiền bỏ ra.

Người tiêu dùng Mỹ có thể ganh tị với nhiều quốc gia khác vì không thể mua smartphone Trung Quốc ẢNH: REUTERS

Nhiều năm qua, các chuyên gia và nhà phân tích đã chỉ ra lý do tại sao những chiếc smartphone giá rẻ sản xuất tại Trung Quốc không có mặt tại Mỹ. Từ việc thiếu thỏa thuận với các nhà mạng đến những rào cản thương mại, có nhiều lý do chính đáng khiến các thương hiệu này không thể thâm nhập thị trường. Tình hình căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc càng làm cho việc cải thiện tình hình trở nên khó khăn hơn.

Cái khó của smartphone Trung Quốc khi đến Mỹ

Ngay cả có những thời điểm thị phần smartphone toàn cầu của Apple giảm còn 16% (quý 3/2023), trong khi các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi và Oppo có những bước tiến vững chắc, cả hai công ty này vẫn chưa thể gia nhập thị trường Mỹ. Alen Wu, người đứng đầu bộ phận bán hàng toàn cầu của Oppo, từng cho biết chính yêu cầu khắt khe từ các nhà mạng đã khiến thị trường Mỹ trở thành "thị trường khó khăn nhất thế giới".

Bên cạnh đó, các thương hiệu Trung Quốc cũng ngần ngại hợp tác với các nhà mạng Mỹ do phải chấp nhận thỏa thuận chia sẻ doanh thu khắc nghiệt, điều có thể làm giảm lợi nhuận hoặc tăng giá sản phẩm. Hơn nữa, những lo ngại về an ninh quốc gia và mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước đã khiến nhiều thương hiệu Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen thương mại.

Các thương hiệu smartphone Trung Quốc thường rất 'dễ dãi' với việc trang bị cấu hình khủng cho sản phẩm của họ ẢNH: PHONEARENA

Ví dụ, dù đã có những thỏa thuận giữa AT&T và Huawei được ký kết vào năm 2018, cuối cùng thỏa thuận đã bị hủy bỏ vào phút chót do áp lực từ chính phủ Mỹ. Tương tự, Xiaomi cũng gặp khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu tại Mỹ, mặc dù đã có những sản phẩm chất lượng cao.

Với những rào cản về chính trị, kinh tế và công nghệ, việc các thương hiệu smartphone Trung Quốc thâm nhập thị trường Mỹ trong tương lai gần dường như là điều khó xảy ra. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và các quy định nghiêm ngặt từ chính phủ Mỹ càng làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn. Kết quả là người tiêu dùng Mỹ vẫn phải chấp nhận một thị trường smartphone hạn chế và thiếu sự cạnh tranh.