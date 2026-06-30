Vì sao nữ chính trong phim 'Phía bên kia thành phố' gây sốt?

Trong phim Phía bên kia thành phố, cái tên Tú Quyên bất ngờ trở thành tâm điểm. Không sở hữu ngoại hình nổi bật hay kinh nghiệm diễn xuất dày dạn nhưng ngay trong lần đầu đảm nhận một vai nữ chính nặng ký trên sóng giờ vàng, nữ diễn viên sinh năm 2006 đã khiến khán giả liên tục tranh luận về nhân vật Tuyết Lan. Là một gương mặt hoàn toàn mới, nhưng chỉ sau hơn 20 tập phát sóng, Tú Quyên đã được nhắc đến dày đặc trên các diễn đàn phim Việt.

Lần đầu đóng phim, Tú Quyên gây chú ý với vai nữ chính Tuyết Lan trong Phía bên kia thành phố đang phát sóng trên VTV1

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH phim Phía bên kia thành phố

Vai diễn ấn tượng trong phim Phía bên kia thành phố

Điều đáng nói, Tuyết Lan không phải mẫu nhân vật phản diện đơn thuần để người xem dễ ghét. Càng theo dõi, khán giả càng nhận ra đây là một cô gái được xây dựng với nhiều lớp tâm lý. Ban đầu, Tuyết Lan xuất hiện như hình mẫu nữ sinh giỏi giang, lạnh lùng, khép kín. Thế nhưng, khi quá khứ gian lận trong cuộc thi nghiên cứu khoa học bị Khuê phát hiện, hàng loạt bí mật phía sau lớp vỏ hoàn hảo ấy dần lộ diện. Những bi kịch gia đình, cái bóng quá lớn của người anh đã mất, áp lực thành tích và sự kỳ vọng khắc nghiệt từ người mẹ khiến nhân vật từng bước bị đẩy đến những lựa chọn sai lầm.

Chính vì vậy, Tuyết Lan trở thành một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất của phim. Có khán giả phẫn nộ trước những hành động mang màu sắc trả thù, thao túng và làm rạn nứt tình bạn giữa Cương và Khuê. Nhưng cũng có không ít người lựa chọn nhìn nhân vật dưới góc độ khác: một đứa trẻ lớn lên trong tổn thương, luôn sống dưới áp lực phải trở thành "phiên bản hoàn hảo" để bù đắp những mất mát của gia đình. Đó là lý do nhân vật không chỉ khiến người xem giận, mà còn gợi sự thương cảm. Những cuộc tranh luận kéo dài trên mạng xã hội cũng xuất phát từ sự nhập nhằng giữa đúng và sai trong cách xây dựng nhân vật Tuyết Lan, thay vì phân định rạch ròi thiện - ác như nhiều bộ phim truyền hình trước đây.

Nữ chính Tuyết Lan và Cương trong một cảnh phim Phía bên kia thành phố ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH phim Phía bên kia thành phố

Dù là vai diễn đầu tiên trên sóng giờ vàng nhưng Tú Quyên tạo bất ngờ bởi khả năng kiểm soát cảm xúc khá chững chạc. Nữ diễn viên không lựa chọn lối diễn cường điệu, mà tiết chế trong ánh mắt, biểu cảm và nhịp thoại. Những phân đoạn nhân vật Tuyết Lan đối diện với mẹ, day dứt về cái chết của anh trai hay giằng xé giữa mặc cảm và lòng thù hận đều được cô xử lý theo hướng nội tâm, giúp nhân vật giữ được sự bí ẩn trong phần lớn thời lượng phim.

Dĩ nhiên, ở một số cảnh cao trào, Tú Quyên vẫn để lộ sự non kinh nghiệm khi nhịp cảm xúc chưa thật sự liền mạch. Song, xét trên mặt bằng một diễn viên mới, đây vẫn là màn chào sân đáng ghi nhận.

Ngoài đời, Tú Quyên là sinh viên chuyên ngành diễn viên của Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu trước khi bén duyên với màn ảnh. Phía bên kia thành phố cũng là dự án truyền hình đầu tiên sau khi "tân binh" này vượt qua nhiều vòng tuyển chọn.

Trong quá trình hóa thân thành Tuyết Lan, nữ diễn viên cho biết điều khó nhất không nằm ở những cảnh khóc hay bộc lộ cảm xúc, mà là làm sao để khán giả hiểu được thế giới nội tâm nhiều mâu thuẫn của nhân vật. Cô dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản, tìm hiểu động cơ hành động của Tuyết Lan thay vì chỉ tập trung vào bề nổi của những hành vi gây tranh cãi. Thêm nữa, vì có nhiều điểm tương đồng về tính cách hướng nội cũng giúp Tú Quyên dễ đồng cảm hơn với nhân vật, nhưng cô vẫn phải học cách tạo khoảng cách để không bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực của vai diễn.

Sự bùng nổ của Tú Quyên trên phim giờ vàng VTV1 cho thấy khán giả sẵn sàng đón nhận những gương mặt mới nếu họ sở hữu vai diễn đủ sức nặng và diễn xuất thuyết phục. Không cần hào quang từ những dự án trước hay lượng người hâm mộ đông đảo, nữ diễn viên 20 tuổi đã tạo được dấu ấn bằng chính năng lực và một nhân vật được xây dựng có chiều sâu.

Có thể sau Phía bên kia thành phố, Tú Quyên vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện kỹ năng diễn xuất. Nhưng với một vai diễn đầu tay đủ sức tạo nên những cuộc tranh luận sôi nổi và khiến khán giả vừa giận, vừa thương, vừa muốn tiếp tục theo dõi hành trình của nhân vật, đó đã là một bước khởi đầu khá ấn tượng.