Vì sao nữ sinh Trường đại học Đại Nam chiến thắng Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025?
Video Giải trí

Vì sao nữ sinh Trường đại học Đại Nam chiến thắng Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025?

Diệu Tú - Minh Hy
29/12/2025 11:26 GMT+7

Người đẹp Nguyễn Phương Thanh vượt lên 32 thí sinh trong đó có những cái tên nặng ký chính thức trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.

Tối 28.12, chung kết Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.

Sau các phần thi trình diễn trang phục áo dài, dạ hộiứng xử, thí sinh Nguyễn Phương Thanh xuất sắc vượt qua các đối thủ "nặng ký" và giành được vương miện Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 và giải phụ Đại sứ Sinh viên Nhân ái.

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam - Ảnh 1.

Top 5 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025

ẢNH: BTC

Trước đó, người đẹp đến từ Phú Thọ được giám khảo nhận xét là thí sinh nổi bật, không chỉ nhờ nhan sắc xinh đẹp mà còn bởi tinh thần cầu tiến, nhiệt huyết, tích cực trong quá trình tham gia các hoạt động bên lề của cuộc thi.

Vì sao nữ sinh Trường đại học Đại Nam chiến thắng Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025?

