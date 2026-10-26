Vì sao ô tô điện vẫn tiêu thụ điện năng khi dừng đỗ?

Việc để ô tô điện tại một số nơi đỗ như sân bay trong thời gian dài để du lịch không chỉ tốn kém mà còn có thể dẫn đến hao hụt pin âm thầm. Ngay cả khi đồng hồ đo quãng đường không thay đổi, ô tô điện vẫn có thể bị giảm dung lượng pin do nhiều yếu tố khác nhau.

Theo các chuyên gia, pin lithium-ion tự nhiên mất điện tích qua quá trình oxy hóa và khử chất điện phân, gọi là tự phóng điện. Tuy nhiên, mức hao hụt này không đáng kể so với lượng điện tiêu thụ khi lái xe. Một trong những nguyên nhân chính gây hao hụt pin là các hệ thống vẫn hoạt động ngay cả khi xe đã khóa cửa. Mặc dù đây không phải là vấn đề lớn trong một ngày cuối tuần, nhưng nếu để ô tô không cắm sạc trong vài tuần, những hao hụt nhỏ này có thể tích lũy lại.

Đừng nghĩ rằng ô tô điện không di chuyển sẽ không tiêu hao pin ẢNH: AFP

Cụ thể, báo cáo từ Engadget cho biết, ô tô điện bị khóa không tự động tắt mọi hệ thống điện. Hệ thống quản lý pin thường xuyên kiểm tra tình trạng pin và pin cao áp có thể được sử dụng để sạc lại các pin điện áp thấp hơn cho khóa cửa và các thiết bị điện tử khác. Ví dụ, Tesla cho biết Model 3 của họ thường xuyên thực hiện các kiểm tra này khi đỗ xe, trong khi Rivian cũng xác nhận R1T của họ sử dụng pin cao áp để duy trì pin 12V.

Ô tô điện không chỉ có hệ thống quản lý pin hoạt động khi đỗ

Ngoài ra, các dịch vụ kết nối như kiểm tra trạng thái ô tô và khởi động hệ thống điều hòa cũng tiêu tốn điện năng khi xe đang đỗ. Các ứng dụng bên thứ ba có thể đánh thức ô tô từ chế độ ngủ và làm tăng thêm hao pin. Nếu bật hệ thống làm mát cabin trong thời tiết nóng, đây là công việc cũng không miễn phí.

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Thời tiết lạnh cũng làm phức tạp thêm tình hình, khi ước tính phạm vi hoạt động có thể giảm do sự dao động nhiệt độ pin. Chủ sở hữu Model 3 có thể theo dõi mức tiêu thụ năng lượng khi đỗ xe thông qua ứng dụng Energy, vốn hữu ích hơn so với việc chỉ theo dõi sự thay đổi của ước tính phạm vi hoạt động.

Các tính năng tùy chọn như chế độ Sentry của Tesla và camera Gear Guard Motion Cam của Rivian cũng cần nguồn điện để hoạt động, từ đó tạo ra sự khác biệt lớn trong mức tiêu hao pin. Theo sách hướng dẫn sử dụng của Tesla Model 3, pin có thể mất khoảng 1% mỗi ngày, tùy thuộc vào cài đặt và điều kiện. Một số báo cáo cho thấy ô tô ở chế độ ngủ chỉ mất từ 0,1 đến 0,3% mỗi ngày, trong khi những ô tô sử dụng các tính năng tiêu tốn nhiều năng lượng có thể mất vài phần trăm.

Kích thước pin cũng ảnh hưởng đến mức hao hụt pin. Ví dụ, mức hao hụt 0,5kWh tương đương khoảng 1,2% đối với pin 42kWh và 0,6% đối với pin 80kWh, khiến mức hao hụt này dễ nhận thấy hơn trên những mẫu ô tô điện nhỏ gọn.

Nếu dự định để ô tô điện một mình trong thời gian dài, hãy tắt các chức năng giám sát và điều khiển điều hòa không cần thiết, hạn chế các ứng dụng có thể đánh thức ô tô nhằm đảm bảo xe có đủ pin khi chủ nhân quay lại. Tesla khuyên người dùng nên cắm sạc Model 3 khi không sử dụng, đặc biệt là trong vài tuần, và duy trì mức sạc khoảng 50% trong thời gian lưu trữ dài hạn.