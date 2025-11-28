Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vì sao ông Nguyễn Đức Trung thôi chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội?

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
28/11/2025 13:26 GMT+7

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã thông tin về việc ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 28.11, tại Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã thông tin về việc ông Nguyễn Đức Trung (51 tuổi; quê Thanh Hóa) thôi giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Vì sao ông Nguyễn Đức Trung thôi làm Chủ tịch Hà Nội?- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Trung phát biểu vào chiều 13.11, sau khi được HĐND TP.Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

ẢNH: HỮU THẮNG

Theo đó, vì lý do bất khả kháng và đột xuất mới phát sinh về vấn đề sức khỏe; căn cứ nguyện vọng cá nhân của ông Trung, Bộ Chính trị đã quyết định để ông Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội; điều động giữ chức Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Bộ Chính trị cũng đã quyết định điều động, chỉ định ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030; giới thiệu để HĐND TP.Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, ngày 7.11, Bộ Chính trị đã điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội. Sau đó, HĐND thành phố đã bầu ông Trung giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Kết quả bầu ông Trung đã được Thủ tướng phê chuẩn vào ngày 18.11.

Tại buổi được bầu giữ chức Chủ tịch Hà Nội, ông Trung chia sẻ, với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND thành phố, ông sẽ cùng tập thể UBND thành phố nghiên cứu sâu, bàn bạc kỹ, chỉ đạo quyết liệt, với tinh thần dấn thân, tận hiến, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của thủ đô.

"Tôi nhận thức rằng, thành công của UBND thành phố không chỉ đo bằng con số tăng trưởng, mà còn bằng niềm tin, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân", ông Trung nói.

Ông Nguyễn Đức Trung cũng cho biết thêm, sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố thống nhất, đoàn kết, nói đi đôi với làm, phát huy những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được trong thời gian qua và khắc phục những hạn chế, khó khăn.

