Ngày 6.8, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Xuân Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Mekolor, để điều tra về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Vì sao ông Vũ Xuân Trường, Chủ tịch Mekolor bị bắt?

Cùng với đó, công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Trường tại TP.HCM và trụ sở Công ty cổ phần Mekolor tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2021, Công ty cổ phần Mekolor do Võ Xuân Trường làm người đại diện pháp luật mở tài khoản tại một ngân hàng có chi nhánh ở Cần Thơ. Ông Trường cung cấp cho ngân hàng bộ hồ sơ chuyển 10 tỉ euro từ đối tác là một công ty của Đức về tài khoản Công ty cổ phần Mekolor. Hình thức là thông qua một ngân hàng (Đức) theo điện thanh toán (MT103) và điện tra soát (MT199) vào ngày 22.6.2021, để chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ thực hiện thủ tục nhận và chuyển số tiền trên vào tài khoản của Công ty cổ phần Mekolor.

Khi chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ tiến hành tra soát thì không ghi nhận điện chuyển tiền như phía Công ty cổ phần Mekolor cung cấp, đồng thời cảnh báo khách hàng về dấu hiệu tài liệu giả mạo, có nguy cơ bị lừa đảo.

Tuy nhiên, Công ty cổ phần Mekolor không tin và gửi đơn kiện lên Tòa án Trọng tài quốc tế (ICC). Phía công ty này cho rằng chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền 10 tỉ euro.

Sau đó, ông Trường cùng một số cá nhân, tổ chức có liên quan cố tình đăng tải thông tin sai sự thật lên nhiều website quốc tế, mạng xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan nhà nước, cùng hệ thống ngân hàng.

Vì vậy, ông Trường đã bị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ (nay là Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Cần Thơ) ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Dù vậy, sau đó, ông Trường vẫn sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook "Philip Vo" để tiếp tục đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống.

Hiện vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" nêu trên được Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.