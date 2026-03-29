Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Vì sao phải di dời máy bay MiG-21 bị 'bỏ quên' ở Cà Mau vào ban đêm?

Gia Bách
29/03/2026 10:49 GMT+7

Hơn 40 năm nằm giữa bãi cỏ mọc um tùm, chiếc máy bay MiG-21 bị 'bỏ quên' ở Cà Mau đã được di dời trong đêm 28.3.

Đêm 28.3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe cẩu chuyên dụng và xe siêu trường siêu trọng để di dời chiếc máy bay MiG-21 từ đường Nguyễn Trãi (phường An Xuyên) về trụ sở đơn vị trên đường 3.2 (phường Tân Thành), với quãng đường khoảng 4 km.

Vì sao phải di dời máy bay MiG-21 bị 'bỏ quên' ở Cà Mau vào ban đêm?- Ảnh 1.

Chiếc MiG-21 được di dời trong đêm 28.3

ẢNH: G.B

Xe cẩu 20 tấn được sử dụng để nhấc chiếc máy bay qua cổng cao hơn 5 m, đưa lên xe chuyên dụng. Đúng 23 giờ, đoàn xe bắt đầu lăn bánh, có cảnh sát giao thông và lực lượng kiểm soát quân sự dẫn đường.

Hành trình di chuyển đi qua các tuyến đường Nguyễn Trãi - Phan Ngọc Hiển - cầu Phan Ngọc Hiển - Lý Thường Kiệt - 3.2, thu hút đông người dân đứng xem, dùng điện thoại ghi lại hình ảnh, dù khu vực đã được rào chắn đảm bảo an toàn.

Vì sao phải di dời chiếc MiG-21 trong đêm?

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, dù trọng lượng chỉ còn khoảng 1 tấn, nhưng thân máy bay cồng kềnh, khó xoay trở, đặc biệt khi phải đi qua các đoạn có dây điện giăng ngang.

Vì sao phải di dời máy bay MiG-21 bị 'bỏ quên' ở Cà Mau vào ban đêm?- Ảnh 2.

Xe cẩu 20 tấn được sử dụng để nhấc chiếc máy bay qua cổng cao hơn 5 m

ẢNH: G.B

Đơn vị đã tính đến kịch bản người dân hiếu kỳ tập trung đông, dễ gây kẹt xe nếu di chuyển ban ngày. Do đó, phương án di dời ban đêm được lựa chọn nhằm giảm áp lực giao thông, hạn chế rủi ro và đảm bảo an toàn tối đa.

Việc di dời cũng mang tính khẩn cấp khi chiếc máy bay đã xuống cấp rõ rệt sau nhiều năm phơi mưa nắng. Mục tiêu là đưa về đơn vị để bảo quản, bảo trì, tránh tiếp tục hư hỏng.

Một hiện vật lịch sử bị "bỏ quên" qua nhiều giai đoạn

MiG-21 là tiêm kích phản lực siêu thanh do Liên Xô thiết kế, được đưa vào sử dụng từ năm 1959 và từng phục vụ trong không quân nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Vì sao phải di dời máy bay MiG-21 bị 'bỏ quên' ở Cà Mau vào ban đêm?- Ảnh 3.

Cẩu máy bay qua cổng cao hơn 5 m

ẢNH: G.B

Theo khảo sát của Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Cà Mau, khung máy bay còn tương đối nguyên vẹn nhưng nhiều vị trí ở cánh, đầu và đuôi đã bị ăn mòn, biến dạng. Lớp sơn bong tróc, một số bộ phận hư hỏng do thời gian dài không được bảo quản.

Chiếc máy bay này từng nằm trong số 3 chiếc được tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau) phối hợp với Quân khu 9 đưa về trưng bày trước Bưu điện tỉnh năm 1985, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thống nhất đất nước. Sau triển lãm, 2 chiếc được chuyển đi, riêng chiếc MiG-21 được giao lại địa phương quản lý. Tuy nhiên, do thiếu hồ sơ qua các giai đoạn, đến nay vẫn chưa xác định được cơ quan chủ quản.

Vì sao phải di dời máy bay MiG-21 bị 'bỏ quên' ở Cà Mau vào ban đêm?- Ảnh 4.

Theo kế hoạch, Cà Mau sẽ phục dựng chiếc MiG-21

ẢNH: G.B

Theo đại tá Kiều Văn Dũng, nguyên Phó tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370, những năm 1980, khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, Quân chủng Phòng không - Không quân từng thành lập cơ quan đại diện phía nam để phục vụ chỉ huy tác chiến.

Thời điểm đó, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy, khi đó là Phó tham mưu trưởng Quân chủng, được giao làm đại diện Tư lệnh Không quân tại khu vực và đã tặng một số máy bay hết niên hạn sử dụng cho các tỉnh phía nam trưng bày, trong đó có tỉnh Minh Hải.

Sau này, cơ quan đại diện giải thể, tỉnh Minh Hải nhiều lần chia tách, khiến việc quản lý hiện vật bị đứt quãng. Chiếc máy bay MiG-21 tại Cà Mau vì vậy thuộc thẩm quyền địa phương, không do Quân khu 9 quản lý.

Máy bay MiG-21 bị 'bỏ quên' nhiều năm giữa khu dân cư Cà Mau

Một chiếc máy bay MiG-21 nằm giữa khu dân cư ở Cà Mau nhiều năm nay, hiện trong tình trạng xuống cấp nhưng không có đơn vị quản lý.

Khám phá thêm chủ đề

máy bay Không quân di dời máy bay MiG-21 Quân khu 9 cà mau MiG-21
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận