Vì sao phải tăng 6 vị trí cấp hàm tướng công an?

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có báo cáo giải trình, tiếp thu dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân dự kiến sẽ được Quốc hội bấm nút thông qua vào đầu giờ chiều nay 22.6.

Đủ số lượng vị trí theo quyết định của Bộ Chính trị

Tại dự thảo luật, Chính phủ đề xuất, bổ sung thêm 6 vị trí có cấp hàm cao nhất là cấp tướng (1 vị trí thượng tướng, 5 vị trí thiếu tướng).

Bộ trưởng Công an Tô Lâm báo cáo trước Quốc hội GIA HÂN

Cụ thể, 1 vị trí hàm thượng tướng là công an biệt phái sang Quốc hội giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh.

Với 5 cấp hàm thiếu tướng, dự thảo luật đề xuất dành cho các chức danh: hiệu trưởng Trường ĐH Cảnh sát nhân dân; hiệu trưởng Trường ĐH An ninh nhân dân; trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an; 2 phó cục trưởng và tương đương của 2 đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, qua thảo luận, có ý kiến đề nghị quy định số lượng vị trí cấp tướng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng quân số; quy định số lượng tướng trong thời bình cho phù hợp.

Cũng có ý kiến đề nghị không nên khống chế số lượng vị trí cấp tướng. Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định sĩ quan biệt phái được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch Quốc hội có cấp bậc hàm cao nhất là đại tướng.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, các ý kiến nêu trên là có cơ sở. Tuy nhiên, việc xác định số lượng vị trí cấp tướng đã được xem xét, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng, đặt trong tổng thể tương quan với số lượng vị trí cấp tướng quân đội nhân dân trong quá trình xây dựng luật Công an nhân dân và luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và đã được Bộ Chính trị quyết định.

Luật Công an nhân dân hiện hành đã quy định 199 vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng. Từng vị trí đã được quy định cụ thể trong luật và trong Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự thảo luật này bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng là đủ số lượng vị trí theo quyết định của Bộ Chính trị (tổng số là 205).

Đối với trường hợp, sĩ quan công an nhân dân biệt phái được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch Quốc hội thì sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cấp bậc hàm cao nhất theo quy định hiện hành.

2 phó cục trưởng Bộ Công an có hàm thiếu tướng là cần thiết

Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc bổ sung vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh có cấp hàm cao nhất là thượng tướng vì chức danh này không thuộc tổ chức của Bộ Công an.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh do một sĩ quan công an nhân dân biệt phái, thứ trưởng Bộ Công an đảm nhiệm (ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh, nguyên là Thứ trưởng Bộ Công an, cấp hàm trung tướng - PV).

Do đó, việc bổ sung quy định cấp bậc hàm thượng tướng đối với sĩ quan biệt phái bầu giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh là phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ về cấp bậc hàm của sĩ quan biệt phái.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho biết, khi sửa đổi luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ xem xét cấp bậc hàm thượng tướng đối với sĩ quan quân đội biệt phái được bầu giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh để bảo đảm tính đồng bộ giữa hai luật.

Với 5 vị trí đề nghị bổ sung cấp hàm thiếu tướng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, một số ý kiến đề nghị làm rõ căn cứ đề nghị này; một số ý kiến không nhất trí bổ sung 2 vị trí phó cục trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng, vì chưa tuân thủ nguyên tắc cấp trưởng cao hơn cấp phó một bậc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, việc bổ sung 5 vị trí này đã được Chính phủ báo cáo rõ sự cần thiết, lý do, tác động.

Riêng đối với 2 vị trí phó cục trưởng, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội là dành bổ sung cho Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Theo đó, sau khi sắp xếp bộ máy Bộ Công an, 2 đơn vị này có quân số đông, nhiệm vụ lớn, quan trọng trong điều kiện xây dựng Chính phủ số, xã hội số và mở rộng quan hệ quốc tế.

Vì vậy, việc bổ sung quy định 2 đơn vị này, mỗi đơn vị có 1 phó cục trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng là cần thiết để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ huy, nâng cao sức chiến đấu của lực lượng.