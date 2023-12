Vì sao phim làm từ truyện tranh thất bại?

Dòng phim truyện tranh không chỉ vấp ngã trong năm nay mà từ các năm trước. Những nhà làm phim mang đến cho khán giả hết bộ phim này đến bộ phim khác trong khi người xem không quan tâm nhiều. Do vậy, các tập đoàn đứng sau các phim này đã phải chịu một tổn thất đáng lo ngại.

Theo Hollywood, các từ "phim truyện tranh" và "sự thất vọng về doanh thu phòng vé" không được xuất hiện trong cùng một câu. Giờ đây các từ này xảy ra, không chỉ một lần mà hết lần này đến lần khác.

Các anh hùng từ truyện tranh bước lên màn ảnh rộng VARIETY

Nhưng vì sao vào năm 2023 sự thất bại về doanh thu lại xảy ra nhiều hơn? Phân tích hầu hết được đưa ra rất đơn giản: các công ty điện ảnh tung ra những sản phẩm siêu anh hùng tầm thường. Đó là lý do chính. Nếu chỉ là một hoặc hai phim thì tình huống này có thể được giải quyết ổn thỏa. Nhưng với Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Shazam! Fury of the Gods, The Flash, The Marvels và Aquaman and the Lost Kingdom thì mọi chuyện dường như quá rõ ràng. Hào quang một phim của Marvel hay DC dần biến mất. Sự hồi hộp đón nhận và phổ biến văn hóa phim truyện tranh bị ảnh hưởng nặng nề và có thể sẽ biến mất.

Hai tập đoàn điện ảnh thất bại khi làm phim từ truyện tranh

Trong sự ảm đạm doanh thu mà những bộ phim này nhận được tại phòng vé và trong tiếng ồn ào của giới phê bình, khán giả nói vẫn còn hy vọng. Đây là năm mà các tập đoàn như Disney và Warner Bros. thất bại vì họ đã làm những bộ phim dở tệ.

Sự chỉ trích các nhà sản xuất và giám đốc điều hành vì cho ra đời nhiều sản phẩm kém chất lượng đang bùng nổ. Các nhà phê bình hầu hết đều ghét phim từ truyện tranh và ngày càng sử dụng các bài đánh giá để trừng phạt. Năm nay, các nhà phê bình và đám đông fan Comic-Con (ngày hội truyện tranh) kề vai sát cánh, hợp lực để nhìn thẳng vào vấn đề với tâm thế: chúng tôi không chịu đựng được nữa!

The Marvels là điển hình cho loạt phim từ truyện tranh thất bại về doanh thu khi chi phí sản xuất lên đến 275 triệu USD trong khi doanh thu chỉ đạt 206 triệu USD trên toàn cầu IMDb

Những nhân vật từng mang tính biểu tượng lớn ngoài đời thực như Superman, Batman, Spider-Man, Wonder Woman, Captain America, Thor, The Hulk, Black Panther… dần trở nên nhàm chán, lặp đi lặp lại.

Giám đốc điều hành Disney Bob Iger đã đúng khi thừa nhận rằng MCU (Vũ trụ điện ảnh Marvel) dàn trải quá mỏng, làm giảm sức hấp dẫn với loạt phim ăn khách. Tuy nhiên, giải pháp là gì? Không có cách nào thực sự để đưa những anh hùng đã sử dụng quá nhiều vào sản phẩm để "đóng chai trở lại" theo kiểu "bình mới rượu cũ", bởi vì cách duy nhất để "giải quyết vấn đề" đó là có nhiều sản phẩm chất lượng hơn.

Các giám đốc điều hành đưa ra rất nhiều lời bào chữa trong năm nay: "Bộ phim được gấp rút sản xuất", "Chúng ta đã mở rộng quá mức"…

James Gunn, Giám đốc điều hành (cùng với Peter Safran) của DC Studios hiện sẵn sàng khởi động một vũ trụ DC mới, với nhiều tác phẩm từ truyện tranh nhưng sẽ được làm sáng tạo hơn, chỉn chu hơn.