Vì sao pin laptop gần như không bao giờ vượt mốc 99 Wh?

Khi so sánh thông số kỹ thuật của các thương hiệu laptop, một điểm chung mà người dùng dễ nhận thấy là dung lượng pin. Mặc dù các nhà sản xuất luôn cố gắng trang bị cho laptop của họ pin có dung lượng lớn nhất có thể, không có chiếc laptop nào có pin vượt quá 99 watt-giờ (Wh).

Các quy định hàng không khiến việc đưa laptop pin lớn lên máy bay là khó khăn ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Điều này khiến không ít người cảm thấy thắc mắc, đặc biệt trong bối cảnh smartphone ngày càng cải thiện dung lượng pin. Vậy đâu là nguyên nhân? Có phải do công nghệ pin trên laptop bị hạn chế?

Trong thực tế, mọi thứ bắt nguồn từ quy định an toàn hàng không. Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) và các tổ chức quốc tế như IATA và EASA quy định rằng pin lithium-ion có dung lượng tối đa 100 Wh mới được phép mang lên máy bay mà không cần xin phép đặc biệt. Những pin có dung lượng từ 101 đến 160 Wh vẫn có thể được mang theo, nhưng cần sự chấp thuận của hãng hàng không và mỗi hành khách chỉ được phép mang tối đa hai pin loại này.

Đối với những viên pin có dung lượng trên 160 Wh, việc đưa lên máy bay hoàn toàn bị cấm. Mối lo ngại chính không phải là dung lượng pin mà bắt nguồn từ nguy cơ cháy nổ, bởi pin lithium-ion có thể gây ra hiện tượng quá nhiệt nếu bị hư hỏng, dẫn đến cháy nổ - vấn đề đặc biệt nguy hiểm trên máy bay.

Khách hàng không bị gây khó khi mang laptop lên máy bay

Các nhà chức trách hàng không không cấm hoàn toàn pin lithium-ion vì số lượng thiết bị sử dụng chúng rất lớn. Thay vào đó, họ đặt ra giới hạn dựa trên khả năng xử lý đám cháy của phi hành đoàn. Hơn nữa, con số 100 Wh không phải là ngẫu nhiên khi nó phản ánh đánh giá thực tế về khả năng dập lửa trên máy bay.

Khi đi qua cửa kiểm soát an ninh, khách hàng sẽ được yêu cầu đưa laptop ra khỏi hành lý xách tay ẢNH: REUTERS

Nếu một nhà sản xuất chế tạo laptop với pin lớn hơn như 105 Wh, sản phẩm đó sẽ yêu cầu sự chấp thuận của hãng hàng không, gây khó khăn cho người dùng. Do đó, các nhà sản xuất thường giới hạn dung lượng pin ở mức 99,9 Wh để đảm bảo sản phẩm của họ có thể được mang theo một cách dễ dàng.

Mặc dù các laptop lớn như 16 inch hay 17 inch có không gian cho pin lớn hơn, chúng vẫn bị giới hạn ở mức 99,9 Wh. Ngược lại, các thiết bị nhỏ hơn như ultrabook thường không gặp phải vấn đề này vì dung lượng pin của chúng thường dưới 100 Wh.

Tóm lại, giới hạn 99 Wh không phải là một rào cản kỹ thuật mà là một quy định an toàn hàng không. Các nhà sản xuất laptop thiết kế sản phẩm của họ dựa trên quy định này để đảm bảo tính khả thi và an toàn cho người dùng khi di chuyển bằng máy bay.