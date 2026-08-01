Nhiều người hối hận sau khi mua laptop vì bỏ qua cổng kết nối

Trong thời đại công nghệ hiện đại, các cổng kết nối thường không được chú trọng lúc người dùng mua sắm laptop khi họ tập trung nhiều hơn vào thiết kế. Mặc dù thiết kế mỏng nhẹ và sang trọng có thể thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng sau một thời gian sử dụng, nhiều người sẽ nhận ra việc đảm bảo khả năng kết nối với các phụ kiện và thiết bị khác mới là điều quan trọng hơn cả.

Cổng kết nối laptop quan trọng hơn những gì mà nhiều người nghĩ ẢNH: K. VĂN

Những cổng thiết yếu trên laptop

Nhiều laptop hiện chỉ được trang bị một số lượng cổng USB-C hạn chế, dẫn đến một số khó khăn cho người dùng khi cần kết nối nhiều thiết bị cùng lúc. Theo PCWorld, nếu thường xuyên sạc pin qua USB và cũng kết nối màn hình, micro, ổ cứng ngoài, chuột, bàn phím cơ và nhiều thiết bị khác, 3 cổng USB-C được xem là mức tối thiểu. Người dùng cũng nên tìm một laptop có ít nhất 2 cổng USB-A để tương thích với các thiết bị cũ hơn như máy in.

Đối với những ai thường xuyên sử dụng laptop để phát trực tuyến hoặc xem phim, cổng HDMI là một yêu cầu không thể thiếu. Ngoài ra, cổng DisplayPort cũng hữu ích cho việc kết nối với màn hình ngoài, mặc dù không phổ biến bằng HDMI.

Những cổng không thiết yếu trên laptop

Ngoài các cổng thiết yếu, một số cổng bổ sung như giắc cắm tai nghe và khe cắm thẻ nhớ microSD cũng được ưa chuộng. Chúng mang lại sự tiện lợi cho người dùng, đặc biệt trong những tình huống cần kết nối nhanh chóng. Cổng Thunderbolt 4/USB4 cũng là một lựa chọn tuyệt vời giúp mở ra khả năng kết nối với các thiết bị hiện đại và hỗ trợ băng thông cao.

Ngược lại, một số cổng như Ethernet hay các cổng hiển thị cũ như mini DisplayPort hay VGA có thể được coi là lãng phí không gian, trừ khi người dùng có nhu cầu cụ thể.

Tóm lại, khi lựa chọn laptop, người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng về số lượng và loại cổng kết nối để đảm bảo đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu sử dụng hằng ngày cũng như sẵn sàng cho những mục tiêu trong tương lai.