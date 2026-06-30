Vì sao một số laptop không còn cổng Ethernet?

Trong một thời gian dài, việc kết nối mạng có dây bằng cách cắm cáp vào cổng Ethernet hình chữ nhật luôn mang lại tín hiệu ổn định và không lo mất mạng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các dòng laptop siêu mỏng đã khiến chiếc cổng kết nối khiêm tốn này không còn chỗ đứng trên thị trường.

Laptop ngày càng mỏng, cổng Ethernet dần biến mất

Nguyên nhân chủ yếu đến từ kích thước dày hơn 13 mm của cổng Ethernet, trong khi các dòng máy ultrabook ngày nay chỉ dày từ 11 đến 16 mm và thường vát mỏng dần về phía trước.

Cổng Ethernet ngày càng ít xuất hiện trên laptop đời mới ẢNH: PHONG ĐỖ

Một điều cần biết là cổng Ethernet phụ thuộc vào đầu cắm RJ45 vốn giữ nguyên kích thước suốt nhiều thập kỷ, không thể linh hoạt thu nhỏ như chuẩn USB-C hiện đại. Chiếc máy khơi mào cho xu hướng loại bỏ này chính là MacBook Air được Steve Jobs rút ra từ bao thư vào năm 2008 nhằm phô diễn triết lý tối giản. Dù một số hãng máy tính Windows từng sáng tạo ra loại cổng có bản lề bật mở như cầu trục, nhưng thiết kế này dễ bị gãy, trông kỳ cục và nhanh chóng bị khai tử.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, việc loại bỏ cổng Ethernet còn giúp các thương hiệu laptop cắt giảm chi phí sản xuất để cho ra mắt những thiết bị giá rẻ hơn. Đặc biệt, sự phổ biến của mạng không dây Wi-Fi với tốc độ ngày càng cải tiến đã biến chiếc cổng cắm dây truyền thống trở thành một gánh nặng thừa thãi. Dù vậy, kết nối mạng dây vẫn giữ lợi thế tuyệt đối khi chơi game trực tuyến nhờ độ trễ cực thấp giúp ngăn chặn tình trạng giật lag.

Để mang kết nối có dây quay trở lại, người dùng hiện nay có thể dễ dàng sử dụng các bộ chuyển đổi USB sang Ethernet dạng dongle nhỏ gọn. Bên cạnh đó, các thiết bị như Hub USB-C hoặc bộ đế cắm (docking station) cố định tại bàn làm việc cũng là những giải pháp hữu ích. Chỉ với sợi cáp duy nhất, các phụ kiện này không chỉ cung cấp cổng RJ45 tốc độ gigabit mà còn hỗ trợ truyền tải điện năng lẫn kết nối màn hình ngoại vi.