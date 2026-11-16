Vì sao quạt laptop vẫn chạy hết công suất dù không làm gì?

Dù đang sử dụng mẫu tiết kiệm năng lượng, laptop vẫn tạo ra nhiệt trong quá trình hoạt động. Nhằm duy trì nhiệt độ ổn định, quạt tản nhiệt sẽ hoạt động mạnh mẽ khi người dùng thực hiện các tác vụ nặng như chơi game.

Không phải laptop phải chạy ứng dụng thì quạt mới quay mạnh ẢNH: DELL

Hầu hết laptop được thiết kế với tốc độ quạt điều chỉnh giúp giảm tiếng ồn trong khi vẫn giữ cho máy mát mẻ. Tuy nhiên, có lúc quạt vẫn quay mạnh ngay cả khi người dùng đã đóng tất cả các ứng dụng. Đâu là lý do gây ra hiện tượng này?

Theo Engadget, lý do có thể bắt nguồn từ việc nhiều hoạt động trên laptop luôn hoạt động ngầm, ngay cả khi người dùng không thấy ứng dụng nào đang chạy. Các tiến trình nền vẫn tiêu tốn tài nguyên, vì vậy quạt phải hoạt động nhiều hơn.

Để giảm tải cho CPU và ngăn quạt quay quá tải, người dùng nên kiểm tra và tắt các ứng dụng khởi động không cần thiết thông qua Task Manager cho Windows, hoặc công cụ Activity Monitor đối với người dùng MacBook.

Bên cạnh đó, các tác vụ bảo trì như Windows Update và lập chỉ mục tìm kiếm cũng tiêu tốn tài nguyên, dẫn đến việc làm tăng nhiệt độ laptop, buộc quạt phải hoạt động mạnh hơn.

Nhiều yếu tố khác làm ảnh hưởng đến nhiệt độ laptop

Ngoài ứng dụng chạy ngầm, cài đặt nguồn cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và mức tiêu thụ điện năng của laptop. Trong cài đặt nguồn của laptop, người dùng có thể chọn giữa các chế độ tiết kiệm năng lượng (Energy Efficiency), hiệu suất cao (Performance) hoặc chế độ cân bằng (Balance). Chế độ hiệu suất cao sẽ ưu tiên tốc độ, dẫn đến mức tiêu thụ điện năng cao hơn và quạt hoạt động nhiều hơn. Người dùng có thể thử các chế độ để tìm ra cài đặt phù hợp nhất cho nhu cầu sử dụng bằng cách vào Settings > System > Power & battery > Power mode.

Cài đặt chế độ nguồn của laptop cũng có thể ảnh hưởng đến việc quạt quay nhanh ẢNH: WINDOWS LATEST

Môi trường xung quanh cũng ảnh hưởng đến nhiệt độ của laptop. Nhiệt độ cao và vị trí đặt máy không thông thoáng có thể khiến quạt hoạt động nhiều hơn. Để tối ưu hóa hiệu suất làm mát, người dùng hãy đặt máy trên bề mặt cứng, phẳng và giữ cho các lỗ thông hơi không bị tắc nghẽn.

Hơn nữa, bụi bẩn cũng là một yếu tố quan trọng. Việc vệ sinh quạt thường xuyên sẽ giúp cải thiện lưu thông không khí và giảm tải cho quạt. Người dùng có thể sử dụng bình khí nén để làm sạch bụi bẩn bám quanh quạt và các lỗ thông hơi.

Trong trường hợp quạt của laptop vẫn hoạt động mạnh ngay cả khi máy không tải, có thể có vấn đề về phần cứng hoặc phần mềm. Kiểm tra xem máy còn trong thời gian bảo hành hay không và thực hiện các bản cập nhật BIOS cần thiết. Đối với người dùng MacBook, việc đặt lại System Management Controller (SMC) có thể giúp khắc phục tình trạng quạt hoạt động quá tải.

Cuối cùng, người dùng không cần quá lo lắng nếu quạt phát ra tiếng ồn. Các tác vụ nền có thể kích hoạt quạt hoạt động, nhưng nếu tiếng ồn không gây khó chịu và máy không quá nóng, người dùng có thể yên tâm để quạt hoạt động bình thường. Hãy thường xuyên kiểm tra và vệ sinh máy để đảm bảo hiệu suất tối ưu.