Vì sao sê ri 'Harry Potter' gặp khó khi tuyển diễn viên vào vai cụ Dumbledore?

Theo nguồn tin thân cận tiết lộ với tạp chí này, Mark Rylance là 1 trong số những nghệ sĩ có tiềm năng được chọn để đóng vai giáo sư Dumbledore trong loạt phim truyền hình Harry Potter (đang được phát triển). Ông là nghệ sĩ được biết đến nhiều qua loạt phim truyền hình Wolf Hall: The Mirror and The Ligh chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Hilary Mantel.

Nguồn tin cho biết Warner Bros. Television vẫn chưa ngồi lại bàn bạc về vai diễn với Mark Rylance song phía studio dĩ nhiên cũng để mắt đến nghệ sĩ. Đại diện của Mark Rylance không đưa ra phản hồi gì về các thông tin trên.

Diễn viên Mark Rylance hiện được nhắm vào vai giáo sư Dumbledore trong sê ri truyền hình Harry Potter ẢNH: G.I

Phía HBO trả lời Variety: "Chúng tôi cảm kích khi biết được rằng loạt phim truyền hình này sẽ có rất nhiều tin đồn và suy đoán. Song chúng tôi đang ở giai đoạn tiền kỳ, chúng tôi sẽ công bố thông tin khi xong xuôi".

Tháng 9 năm nay, HBO công bố tuyển diễn viên trong độ tuổi từ 9 - 11 tuổi cho 3 vai chính trong phim là Harry, Hermione và Ron. Một trong những thách thức mà ê kíp đối mặt đó là phải chọn những gương mặt diễn viên quen thuộc và có thể chiếm được tình cảm rộng rãi của khán giả đại chúng, khi loạt phim điện ảnh gốc đã quá quen thuộc và "đóng đinh" tên tuổi của 3 nghệ sĩ Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint.

3 diễn viên (từ phải qua) Daniel Radcliffe, Rupert Grint và Emma Watson đã ghi dấu ấn với các vai Harry, Ron và Hermione trong các phần phim điện ảnh Harry Potter ẢNH: W.B

Nhưng những khó khăn gặp phải còn đến từ việc tuyển nghệ sĩ vào vai cụ Albus Dumbledore - giáo sư đầy quyền năng trong thế giới phù thủy của nữ nhà văn J. K. Rowling. Một trong những yếu tố đó là nghệ sĩ đảm nhận vai này phải gắn bó với nhà đài liên tục 7 mùa (mỗi mùa tương ứng với việc chuyển thể 1 cuốn trong loạt sách). Kế tiếp, độ tuổi của nghệ sĩ được chọn cũng phải phù hợp về phần nhìn, và với nội dung loạt sách.

Diễn viên quá cố Michael Gambon trong vai cụ Albus Dumbledore từ phần phim thứ 3 đến thứ 6 của sê ri Harry Potter bản điện ảnh ẢNH: W.B

Nghệ sĩ quá cố Richard Harris đảm nhận vai Albus Dumbledore trong phần phim điện ảnh đầu tiên lúc 70 tuổi, sau khi quay 2 phần đầu, ông qua đời, và vai này được giao lại cho diễn viên Michael Gambon. Và nghệ sĩ Michael Gambon cũng đã thể hiện rất thành công vai này. Năm nay Mark Rylance 64 tuổi, trẻ hơn nữ diễn viên Maggie Smith (hiện đã qua đời) 1 tuổi khi bà nhận vai giáo sư McGonagall và bắt đầu quay phần đầu tiên.

Loạt phim truyền hình Harry Potter khiến khán giả trông chờ vì phía nhà đài hứa hẹn sê ri này sẽ đào sâu vào nhiều tình tiết trong bộ truyện gốc. Phim dự kiến chiếu vào năm 2026.