Vì sao Soobin ‘vượt mặt’ Hoàng Thùy Linh trên màn ảnh rộng?

Nếu Vietnamese concert film: Chúng ta là người Việt Nam của Hoàng Thùy Linh rời rạp với hơn 200 triệu đồng, Soobin live concert movie: All-rounder khép lại hành trình với khoảng 13,5 tỉ đồng. Khoảng cách doanh thu lên tới hơn 60 lần không chỉ cho thấy sức nóng hiện tại của "hoàng tử ballad", mà còn gợi mở câu chuyện đáng chú ý về cách một concert được kéo dài đời sống trên màn ảnh rộng.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, phim của Soobin rời rạp sau gần ba tuần phát hành với doanh thu khoảng 13,5 tỉ đồng. Thành tích này giúp tác phẩm trở thành concert movie của nghệ sĩ Việt có doanh thu cao nhất từ trước đến nay, vượt Tri âm the movie: Người giữ thời gian của Mỹ Tâm từng đạt hơn 12,3 tỉ đồng. Trước đó, Sky tour movie của Sơn Tùng M-TP cũng từng tạo dấu ấn với khoảng 10 tỉ đồng.

Điểm đáng nói, phim của Soobin không thắng bằng số lượng suất chiếu áp đảo. Ngay ngày đầu, tác phẩm bán ra 5.356 vé chỉ qua 42 suất chiếu, tức trung bình gần 128 khán giả mỗi suất. Ngày 21.9, phim thu hơn 574 triệu đồng với 46 suất, gần ngang doanh thu trong ngày của Lên hương dù đối thủ có hơn 2.300 suất chiếu. Đến trưa 23.9, Soobin live concert movie: All-rounder có thời điểm vươn lên dẫn đầu doanh thu trong ngày.

Hoàng Thùy Linh từng đưa concert lên màn ảnh rộng ẢNH: NVCC

Soobin live concert movie: All-rounder dài 109 phút, do Nguyễn Ngọc Lâm đạo diễn, được dựng từ ba đêm concert của Soobin tại Hà Nội và TP.HCM - chuỗi chương trình thu hút tổng cộng hơn 40.000 khán giả. Gần 30 tiết mục trải dài qua các giai đoạn sự nghiệp giúp bộ phim không chỉ gói gọn Soobin trong hình ảnh "hoàng tử ballad". Pop, R&B, vũ đạo, nhạc cụ cùng những chất liệu truyền thống như đàn bầu, hát xẩm cho thấy tham vọng xây dựng chân dung một nghệ sĩ trình diễn đa năng.

Quan trọng hơn, phim không dừng ở việc ghi hình sân khấu. Những tiết mục biểu diễn được đan xen với quá trình tập luyện, hậu trường và những chia sẻ về hành trình làm nghề. Với những khán giả tham dự concert, bộ phim là cơ hội sống lại không khí của những đêm diễn; còn với những người chưa thể có mặt, rạp chiếu trở thành một "sân khấu thứ hai", nơi họ có thể tiếp cận phiên bản cô đọng của Soobin live concert movie: All-rounder bằng hình ảnh màn ảnh lớn và hệ thống âm thanh rạp.

Hoàng Thùy Linh cũng từng lựa chọn con đường tương tự, thậm chí dự án của cô có tham vọng nghệ thuật và dấu ấn cá nhân khá rõ. Vietnamese concert film: Chúng ta là người Việt Nam được phát triển từ Vietnamese Concert diễn ra tháng 9.2023. Concert gồm 19 tiết mục, quy tụ hơn 7.000 khán giả, nổi bật với cách Hoàng Thùy Linh đưa chất liệu văn hóa Việt vào âm nhạc, thời trang và dàn dựng sân khấu. Phiên bản điện ảnh do Hoàng Thùy Linh và Kawaii Tuấn Anh thực hiện, ghi lại cả quá trình sáng tạo, hậu trường và những phiên bản mới của loạt hit như See tình, Để Mị nói cho mà nghe, Kẽo cà kẽo kẹt, Kẻ cắp gặp bà già… Khối lượng tư liệu được ghi hình trong nhiều tháng với gần 40 máy quay.

Soobin đưa concert thành phim điện ảnh với doanh thu ấn tượng ẢNH: NSX

Nếu Soobin live concert movie tập trung xây dựng chân dung Soobin trên hành trình trở thành một nghệ sĩ toàn năng, phim của Hoàng Thùy Linh lại thiên về tinh thần tập thể, ký ức và hành trình tạo nên Vietnamese concert. Ở đó, nữ ca sĩ muốn câu chuyện vượt khỏi cá nhân mình để nói về những cộng sự đứng phía sau sân khấu, sự đoàn kết và hành trình cùng nhau tạo ra một dấu mốc nghề nghiệp. Nhưng giá trị nghệ thuật và hiệu quả thương mại không phải lúc nào cũng đi cùng nhau.

Khởi chiếu ngày 14.3.2025 với hình thức giới hạn, Vietnamese concert film: Chúng ta là người Việt Nam chỉ đạt khoảng 140 triệu đồng sau ba ngày cuối tuần đầu tiên. Đến khi rời rạp, doanh thu dừng ở hơn 200 triệu đồng. Hoàng Thùy Linh từng cho biết cô không đặt nặng doanh thu, xem tác phẩm trước hết như một cách lưu giữ thanh xuân và những kỷ niệm đẹp của mình cùng ê kíp.

Khoảng cách giữa hai bộ phim vì thế không thể lý giải đơn giản bằng chuyện ai có âm nhạc hay hơn hay concert nào được đầu tư lớn hơn. Một yếu tố quan trọng nằm ở thời điểm khi Soobin đưa Soobin live concert movie: All-rounder ra rạp khi sức nóng của chính anh đang ở mức cao. Sau hiệu ứng từ Anh trai vượt ngàn chông gai, album Bật nó lên, chuỗi concert cá nhân và hàng loạt hoạt động âm nhạc liên tục, nam ca sĩ có một cộng đồng khán giả đang ở trạng thái tương tác mạnh. Concert vừa tạo hiệu ứng, cảm xúc của khán giả chưa nguội thì phiên bản điện ảnh tiếp tục xuất hiện. Ba đêm Soobin live concert movie: All-rounder với hơn 40.000 khán giả vì thế không chỉ cung cấp chất liệu cho bộ phim mà còn tạo sẵn một lượng người xem tiềm năng khi tác phẩm bước vào rạp.

Trong khi đó, Vietnamese concert của Hoàng Thùy Linh diễn ra từ tháng 9.2023 nhưng đến tháng 3.2025 phiên bản điện ảnh mới chính thức phát hành. Khoảng cách thời gian dài khiến hiệu ứng trực tiếp của concert khó còn nguyên vẹn. Bản thân phim lại được chiếu giới hạn sau 18 giờ tại 5 thành phố lớn, khiến khả năng tiếp cận khán giả càng hẹp.

Sự khác biệt còn nằm ở khả năng chuyển fandom thành sức mua vé. Concert movie vốn không phải thể loại dành cho số đông như phim hài, kinh dị hay tâm lý gia đình. Tệp khách hàng đầu tiên và quan trọng nhất vẫn là người hâm mộ nghệ sĩ. Khi cộng đồng ấy đủ đông, đang có mức độ gắn kết cao và xem việc đến rạp như một hoạt động chung, mỗi suất chiếu có thể biến thành một buổi "mini concert". Trường hợp của Soobin thể hiện khá rõ điều này qua tỷ lệ khán giả trên mỗi suất chiếu cao bất thường so với nhiều phim thương mại cùng thời điểm.



