Vì sao tắt hết thiết bị điện tử nhưng hóa đơn tiền điện vẫn tăng?

Thiết bị điện tử đã tắt nhưng hoá đơn tiền điện mỗi tháng vẫn tăng

Nhiều gia đình hiện nay vẫn giữ thói quen để TV, điều hòa, máy tính hay sạc điện thoại cắm điện liên tục, kể cả khi đã tắt hoặc không sử dụng. Điều này thường được cho là nguyên nhân làm tăng hóa đơn tiền điện hàng tháng. Thực tế, theo các chuyên gia năng lượng, phần lớn thiết bị điện khi tắt bằng remote hoặc nút nguồn vẫn chưa ngắt điện hoàn toàn mà chuyển sang chế độ chờ (standby). Ở trạng thái này, các vi mạch điều khiển, cảm biến tín hiệu, đồng hồ thời gian thực hoặc bộ thu tín hiệu từ xa vẫn duy trì hoạt động, để thiết bị sẵn sàng phản hồi ngay khi người dùng bật lại.

Phần lớn thiết bị điện tử khi tắt bằng remote hoặc nút nguồn vẫn chưa ngắt điện hoàn toàn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FREEPIK

Tại Anh, nhiều hộ gia đình bất ngờ khi hóa đơn điện tăng cao dù ít sử dụng thiết bị. Theo The Scottish Sun, khảo sát của Utilita Energy cho thấy các thiết bị như set-top box (các hộp giải mã tín hiệu) hay máy chơi game vẫn tiêu thụ điện ngay cả khi ở chế độ chờ, gây thất thoát lên tới 300 bảng Anh mỗi năm (tương đương khoảng 10 triệu đồng). Giải pháp được khuyến nghị là rút hẳn phích cắm hoặc đầu tư ổ cắm thông minh có các công tắc ngắt điện hoàn toàn, điều này có thể giúp các gia đình tiết kiệm từ khoảng 2 triệu đồng mỗi năm.

Tại Mỹ, không ít người dùng cũng từng bối rối khi hóa đơn điện tăng cao dù tần suất sử dụng thiết bị không thay đổi. Kiểm tra thực tế cho thấy nhiều thiết bị được cắm điện 24/7 vẫn âm thầm tiêu thụ năng lượng. Theo AP News, một số thiết bị như smart TV kết nối internet và có tính năng chờ có thể tiêu thụ tới 40 W ngay cả khi tắt, cao hơn hẳn các model đời cũ. Vì thế, việc không sử dụng các thiết bị điện tử nhưng hoá đơn điện vẫn ghi nhận tăng là chuyện không lạ.

Giải pháp sử dụng thiết bị điện tử để giảm hoá đơn tiền điện.

Theo các chuyên gia ngành điện, mỗi hộ gia đình có thể rút phích khi không dùng hoặc sử dụng ổ cắm thông minh để cắt hoàn toàn nguồn điện ở chế độ chờ, tắt các tính năng không cần thiết như chờ lệnh từ remote, chế độ kết nối mạng liên tục hoặc đồng hồ LED - đặc biệt với smart TV. Ngoài ra, nên chọn mua thiết bị công nghệ đạt chuẩn tiết kiệm standby: Liên minh châu Âu đã áp dụng sáng kiến One Watt Initiative, giới hạn công suất chờ ≤1 W từ năm 2010 và ≤0,5 W từ năm 2013. Người dùng cũng nên thay đổi thói quen sử dụng: rút sạc khi pin đã đầy, tắt hẳn thay vì để chế độ ngủ, kiểm tra hóa đơn định kỳ để phát hiện bất thường.

Tiết kiệm điện bắt nguồn từ thói quen sử dụng của mỗi người ẢNH: MoneyWeek

Những hành động nhỏ trên giúp chủ nhà giảm hóa đơn tiền điện, giảm phát thải, và từng bước thay đổi hành vi tiêu dùng. Nhiều gia đình đã nhận ra điều này khi hóa đơn giảm rõ rệt sau khi thay đổi, chứng minh rằng công nghệ tiết kiệm điện không chỉ nằm ở thiết bị, mà còn ở thói quen sử dụng của mỗi người.