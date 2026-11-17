Thiết bị đeo không màn hình đang phổ biến trở lại khi hãng nhẫn thông minh Oura đạt mức tăng doanh thu 74% trong năm 2026, còn Google ra mắt Fitbit Air. Dù thiếu màn hình làm hạn chế thao tác tức thời, dòng sản phẩm này vẫn thu hút nhiều người tìm lựa chọn giá mềm hoặc muốn giảm xao lãng.

Lý do thiết bị đeo tối giản được ưa chuộng

Xu hướng này bắt nguồn từ tình trạng "mệt mỏi vì điện thoại" (phone fatigue) ghi nhận qua các khảo sát và dữ liệu bán hàng. Đồng hồ có màn hình liên tục bật thông báo đẩy, làm lãng phí năng lượng và tăng sự lệ thuộc vào điện thoại. Thiết bị không màn hình giúp người dùng thoát khỏi vòng xoáy gián đoạn đó.

Lược bỏ màn hình trên thiết bị đeo sức khỏe Fitbit Air ẢNH: GOOGLE

Khi theo dõi giấc ngủ, thiết bị không màn hình loại bỏ ánh sáng chói gây thức giấc và độ cồng kềnh khó chịu. Nghiên cứu do Oura tài trợ cho thấy nhẫn thông minh đo giấc ngủ chính xác hơn nhờ tín hiệu PPG ở ngón tay mạnh hơn cổ tay. Các chỉ số về nhịp tim, nhịp thở và thời lượng ngủ thực tế giúp người dùng cải thiện thói quen hoặc phát hiện sớm vấn đề sức khỏe.

Ngoài ra, nhóm thiết bị này có thời lượng pin dài hơn hẳn đồng hồ thông minh vốn chỉ dùng được tối đa vài ngày. Cả Fitbit Air và Fitbit Edge đều đạt pin tới 7 ngày mỗi lần sạc, nhưng bản Edge chỉ còn hai ngày nếu bật màn hình luôn bật. Ít phải sạc cũng giúp viên pin lâu chai hơn sau nhiều năm.

Về kinh tế, người mua có thể tiết kiệm đáng kể mà chỉ đánh đổi rất ít khi chọn thiết bị không màn hình. Ngay trong nhóm sản phẩm giá phải chăng, chiếc Fitbit Air vẫn có giá rẻ hơn tới 80 USD so với bản có màn hình Fitbit Edge.