Vì sao tin đồn giật gân vẫn có đất sống?

Cụ thể, không rõ nguồn cơn từ đâu, chị L.T.Y.N (24 tuổi, ở xã Lao Bảo; sinh sống và làm việc tại TP.Đà Nẵng, từng là đại sứ du lịch của tỉnh Quảng Trị cũ) bị đồn thổi nhiễm HIV, chơi pickleball và lây cho 22 người.

Thông tin giật gân này lan truyền chóng mặt. Một số tài khoản thậm chí đăng kèm hình ảnh và trang Facebook cá nhân của chị N. Nhiều người tỏ ra "thạo tin" với những bình luận bâng quơ: "Bị mời lên đồn rồi", "Tội lây lan bệnh tật cho người khác"…

Sau đó, khi chị N. gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng cũng là lúc ông L.C.H (thôn Tân Thành, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), cho biết bản thân là chủ tài khoản Facebook có tên K.W và thừa nhận là người đã đưa thông tin sai trái lên Facebook, hiện đã gỡ và gửi lời xin lỗi đến chị N.

Hiện vẫn chưa có kết luận của cơ quan chức năng nhưng có vấn đề cần đặt ra là tại sao nhiều người dễ dàng tin vào những câu chuyện giật gân đến mức vô lý đến vậy. Nếu như chị N. không làm căng, bên cạnh kêu cứu trên mạng xã hội còn gửi đơn trình báo chính quyền, công an… thì sự việc sẽ đi về đâu? Điều có thể chắc chắn là nếu cơ quan chức năng không vào cuộc thì tin đồn nhảm này vẫn còn đất sống, được "nuôi" bằng sự tò mò, hóng hớt của một bộ phận cộng đồng mạng.

Có lẽ, bên cạnh những biện pháp xử lý quyết liệt của cơ quan chức năng, người tham gia mạng xã hội cần trang bị kiến thức để tự đề kháng với thông tin xấu độc, giữ niềm tin vào những điều tốt đẹp, có ích cho xã hội… thay vì chạy theo những câu chuyện vô căn cứ.