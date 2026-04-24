Vì sao TP.HCM sau 22 giờ, các biển quảng cáo 'rủ nhau' giảm sáng và... tắt điện?

Tối 23.4, người dân đi trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM: Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa..., bất ngờ trước hiện tượng lạ: nhiều bảng hiệu, màn hình LED quảng cáo và hệ thống chiếu sáng trang trí đồng loạt giảm sáng hoặc vụt tắt điện sau 22 giờ.

Một số người không hiểu, có suy nghĩ các biển quảng cáo và và hệ thống chiếu sáng trang trí đang gặp sự cố. Tuy nhiên, Phó tổng giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) Bùi Trung Kiên giải thích, việc tắt đèn quảng cáo sau 22 giờ là "việc phải làm ngay" của đơn vị, nhằm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2427 của UBND TPHCM, về tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô năm 2026.

Người dân đi đường ở trung tâm TP.HCM bất ngờ trước hiện tượng lạ: nhiều bảng hiệu, màn hình LED quảng cáo và hệ thống chiếu sáng trang trí đồng loạt giảm sáng hoặc vụt tắt sau 22 giờ Ảnh: Duy Đoàn

EVNHCMC yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức các nhóm công tác kiểm tra ban đêm, trực tiếp vận động khách hàng tắt hoặc giảm công suất hệ thống chiếu sáng sau 22 giờ. Việc này được triển khai đồng bộ đến hết tháng 6.2026, tập trung vào các khu vực có mật độ quảng cáo lớn, tuyến đường thương mại, dịch vụ.

Sau 22 giờ bảng quảng cáo trước công viên Hoàng Văn Thụ (TP.HCM) không còn hiển thị nữa Ảnh: Duy Đoàn

"Trong điều kiện phụ tải tiếp tục tăng cao vào mùa khô, việc tiết kiệm điện không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, ổn định. Các giải pháp như tắt chiếu sáng quảng cáo, giảm phụ tải không cần thiết sẽ góp phần trực tiếp giảm áp lực cung ứng điện cho toàn thành phố", ông Bùi Trung Kiên cho biết.



Giảm tiêu thụ điện năng, góp phần điều tiết phụ tải

Theo chân đoàn công tác kiểm tra ban đêm của EVNHCMC, chúng tôi ghi nhận ở khu vực trung tâm không khí có sự thay đổi rõ rệt: đường phố bớt ánh sáng và mát mẻ hơn. Những biển quảng cáo lớn tại các trục đường thương mại, khu vực khách sạn, trung tâm mua sắm không còn duy trì độ sáng suốt đêm.



Các chủ nhân đã chủ động giảm ánh sáng, tắt điện theo khung giờ quy định. Lực lượng nhân viên Công ty Điện lực Sài Gòn phối hợp chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở trực tiếp những cơ sở kinh doanh chưa nghiêm túc thực hiện.

Tắt đèn sau 22 giờ tại ngã tư Võ Thị Sáu - Pasteur Ảnh: Duy Đoàn

Ngã tư Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM) thực hiện rất tốt việc tắt điện biển quảng cáo theo quy định Ảnh: Duy Đoàn

Tại các khu vực cửa ngõ như trục Phan Đình Giót - sân bay Tân Sơn Nhất (P.Tân Sơn Hòa), việc tắt bớt ánh sáng quảng cáo sau 22 giờ cũng cho thấy hiệu quả rõ rệt. Không chỉ giảm tiêu thụ điện năng, giải pháp này còn góp phần điều tiết phụ tải, giữ ổn định hệ thống điện trong những đợt cao điểm nắng nóng.

Không chỉ dừng lại ở việc tắt đèn quảng cáo sau 22 giờ, UBND TP.HCM cũng chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm điện trong toàn xã hội, từ cơ quan hành chính, doanh nghiệp đến từng hộ gia đình.

"Mưa dầm thấm lâu". Lãnh đạo EVNHCMC cho rằng, việc tiết kiệm điện từ hệ thống quảng cáo sẽ dần hình thành thói quen trong cộng đồng và doanh nghiệp. Một số cơ sở kinh doanh tại khu vực trung tâm TP.HCM còn chủ động điều chỉnh thời gian vận hành bảng hiệu từ trước khi có kiểm tra.

Đường phố TP.HCM sau 22 giờ bớt ánh sáng và mát mẻ hơn Ảnh: Duy Đoàn

"Việc tắt sớm không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh mà chi phí điện năng được giảm xuống rõ rệt. Vừa ích nước lại lợi nhà, vừa thể hiện trách nhiệm công dân với việc bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước trong kỷ nguyên mới", Phó tổng giám đốc EVNHCMC Bùi Trung Kiên nhấn mạnh.