Vì sao USD mạnh lên?

Cung cầu ngoại tệ vẫn ổn. Có lẽ do chính sách tiền tệ của VN từ đầu năm đến nay đi ngược với một số quốc gia, nhất là Mỹ có thể là yếu tố chính khiến VND giảm giá so với USD. Mặc dù áp lực lên VND đã tăng, nhưng không gây áp lực lên ổn định kinh tế vĩ mô và mức giảm giá của VND so với USD vẫn còn khá thấp so với các đồng tiền khác trong khu vực. Dự báo sau đợt sóng này tỷ giá sẽ ổn định hơn do chênh lệch LS USD với VND cũng sẽ đi ngang và có thể bắt đầu thu hẹp từ đầu năm tới.

TS Cấn Văn Lực (chuyên gia tài chính ngân hàng)