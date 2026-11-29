Chiều 29.11, tại ĐH Kinh tế TP.HCM, trong khuôn khổ chương trình "Gặp mặt và tôn vinh thanh niên làm sáng tạo nội dung tích cực trên không gian mạng 2026", diễn ra phiên chuyên đề "Kết nối nhà sáng tạo trẻ - Kiến tạo mạng lưới nội dung tích cực". Tại đây, nhiều nhà sáng tạo đã chia sẻ về bí quyết thu hút lượt xem, lý giải sức hút của video nhảm nhí và cách để video có nội dung tích cực không bị lu mờ trên mạng xã hội.

Tham dự chương trình có anh Hoàng Đức Nam, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn, cùng nhiều nhà sáng tạo nội dung số và sinh viên.

Phát biểu tại chương trình, anh Hoàng Đức Nam cho biết thời gian qua, T.Ư Đoàn đã kết nối các nhà sáng tạo nội dung tham gia nhiều hoạt động lớn. Tuy nhiên, việc kết nối trước đây chủ yếu diễn ra theo từng sự kiện, chưa có cơ chế phối hợp, đánh giá và ghi nhận đầy đủ những đóng góp của các nhà sáng tạo.

Theo anh Nam, việc xây dựng mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ hướng đến sự đồng hành lâu dài, tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận nguồn lực, phát huy thế mạnh và đóng góp cho cộng đồng ẢNH: AN VY

Vì sao video vô bổ lại hút người xem?

Anh Phí Anh Tuấn (33 tuổi), chủ kênh Tuấn Tiền Tỉ, cho rằng một trong những lý do khiến các video có nội dung tiêu cực, vô bổ thu hút nhiều lượt xem là người dùng dễ tiếp nhận mà không cần mất nhiều công sức suy nghĩ.

Chẳng hạn, khi xem một cuộc cãi vã hay đánh ghen trên mạng, anh Tuấn nói người xem dễ dàng đứng về một phía, bày tỏ quan điểm, thậm chí chỉ trích những người mà mình chưa từng gặp ngoài đời. Việc thể hiện thái độ đôi khi cũng là cách để một người khẳng định mình đứng về phía cái đúng.

Anh Tuấn nói bên cạnh tâm lý người dùng, thuật toán của các nền tảng mạng xã hội cũng tác động đến khả năng lan truyền nội dung. Ngoài lượt xem, các chỉ số mà nhà sáng tạo cần quan tâm là thời gian xem trung bình, lượt lưu và lượt chia sẻ

ẢNH: AN VY

Theo anh Tuấn, nhiều lượt xem chưa chắc là nội dung tốt. Ngược lại, nội dung tốt nhưng không có người xem cũng khó phát huy giá trị.

"Khi AI có thể tổng hợp thông tin chỉ trong vài giây, trải nghiệm thực tế, góc nhìn khác biệt và uy tín cá nhân là những lợi thế mà người sáng tạo cần phát huy. Thuật toán có thể liên tục thay đổi, nhưng ở bất kỳ thời đại hay nền tảng mạng xã hội nào, mình tin rằng công chúng vẫn cần những nội dung tử tế", anh Tuấn nói.

Chỉ có 3 giây để giữ chân người xem

Tiến sĩ Nguyễn Viết Hải (33 tuổi), giảng viên Trường ĐH Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội, đưa ra một so sánh thú vị. Nếu giảng viên có 90 phút để truyền đạt kiến thức trên lớp thì trên mạng xã hội, người làm nội dung đôi khi chỉ có 3 giây để khiến khán giả tò mò và quyết định xem tiếp.

Theo tiến sĩ Hải, người giỏi chuyên môn chưa chắc truyền tải thông tin hấp dẫn. Ngược lại, người có khả năng truyền tải tốt chưa chắc có chuyên môn sâu. Vì vậy, sự kết hợp giữa những người có thế mạnh khác nhau là cần thiết.

Người làm nội dung đôi khi chỉ có 3 giây để khiến khán giả tò mò và quyết định xem tiếp ẢNH: AN VY

Ngoài lượt xem, tiến sĩ Hải còn quan tâm đến việc có bao nhiêu người hiểu đúng kiến thức, muốn thực hành và thực sự áp dụng thành công những điều được hướng dẫn hay chưa.

Trong khi đó, chị Hoàng Thu Hằng (32 tuổi), giảng viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, chủ kênh Hằng Mandu, đặt vấn đề: "Nhiều người có thói quen lưu những video hữu ích, nhưng bao nhiêu người thực sự quay lại xem và áp dụng vào cuộc sống?".

Thay vì đưa ra những lời khuyên chung chung, theo chị Hằng, nhà sáng tạo nên hướng dẫn người xem thực hiện những hành động cụ thể, chẳng hạn đọc 10 trang sách mỗi ngày, đồng thời khuyến khích họ chia sẻ kết quả đạt được.

Chương trình diễn ra rất sôi nổi ẢNH: AN VY

Đừng chỉ sáng tạo để mình nổi tiếng

Anh Tống Thanh Nhàn (30 tuổi), ngụ tỉnh Đồng Tháp, chủ kênh Thiện Nhân, đã dành nhiều năm đồng hành cùng nông dân đưa nông sản lên các nền tảng thương mại điện tử.

Theo anh Nhàn, khi có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, người trẻ không nên chỉ nghĩ đến việc làm sao để nhiều người biết đến mình, mà còn có thể giúp các sản phẩm, con người và nét đẹp của quê hương được biết đến.

Còn đạo diễn Kawaii Tuấn Anh cho biết trước khi thực hiện những sản phẩm khai thác chất liệu văn hóa, anh dành thời gian đọc sách, tìm kiếm tư liệu, đến địa phương gặp gỡ nghệ nhân, chuyên gia và các nhà nghiên cứu.

Theo Kawaii Tuấn Anh, một video hay có thể trôi qua và bị lãng quên. Tuy nhiên, nếu cả hành trình sáng tạo luôn mang tinh thần truyền cảm hứng, người trẻ không chỉ lan tỏa tình yêu dành cho một lĩnh vực mà còn có thể truyền cảm hứng để các nhà sáng tạo khác tiếp tục làm điều đó.