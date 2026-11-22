UBND xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai vừa có đề nghị các sở, ngành và cơ quan quản lý đường bộ xem xét việc nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn xã trước những nỗi lo mất an toàn giao thông và áp lực về lưu lượng phương tiện đang ngày càng lớn.

Tuyến đường huyết mạch kết nối Tây nguyên - TP.HCM

Quốc lộ 14 đoạn qua thành phố Đồng Nai dài khoảng 120 km. Điểm đầu giao nhau với quốc lộ 13 (phường Chơn Thành), điểm cuối giáp với xã Quảng Tín (tỉnh Lâm Đồng).

Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối các tỉnh Tây nguyên qua Đồng Nai để về TP.HCM, Tây Ninh, các tỉnh miền Tây.

Cầu 38 trên quốc lộ 14, đoạn giáp ranh giữa xã Bù Đăng (bên phải) và xã Nghĩa Trung ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đường có nhiều đoạn cong cua, đổ dốc nguy hiểm. Phần lớn chiều dài tuyến đường chỉ có 4 làn xe. Đặc biệt đoạn qua cầu Pan Toong (xã Nghĩa Trung) và cầu 38, giáp ranh (xã Đức Liễu và xã Nghĩa Trung), từ lâu trở nên nổi tiếng bởi những vụ tai nạn giao thông thương tâm, lật xe khách, xe đầu kéo… khiến tuyến đường bị ùn tắc kéo dài nhiều giờ.

Ngoài đoạn tuyến đi qua trung tâm phường Bình Phước, phường Đồng Xoài và xã Bù Đăng có dải phân cách cứng giữa đường thì phần lớn đoạn tuyến còn lại chỉ có vạch kẻ đường ở giữa, không có đèn chiếu sáng, gây hạn chế tầm nhìn cho người tham gia giao thông. Đặc biệt thời điểm đêm tối và rạng sáng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Quốc lộ 14 đoạn qua xã Nghĩa Trung ẢNH: HOÀNG GIÁP

Anh Nguyễn Thế Anh (phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai), là tài xế xe tải thường xuyên chở hàng từ Lâm Đồng về Đồng Nai, cho biết quốc lộ 14 đi vào buổi tối, nhất là mùa mưa dễ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do đường nhỏ, dốc, cong cua, hạn chế tầm nhìn do không có đèn đường. Chỉ cần xảy ra tai nạn giao thông trên đường là rất dễ xảy ra ùn tắc kéo dài.

Áp lực giao thông đang ngày càng tăng trên quốc lộ 14

Theo UBND xã Nghĩa Trung, lưu lượng xe ô tô các loại qua lại trên quốc lộ 14 hiện nay khoảng 8.500 xe/ngày đêm. Riêng đoạn qua trung tâm xã, trong mùa thu hoạch sầu riêng kéo dài khoảng 4 tháng, có thêm khoảng 1.000 xe container và xe tải các loại hoạt động thường xuyên. Số lượng này còn nhiều hơn nếu tính đến mật độ cơ sở thu mua sầu riêng ở địa phương.

Quốc lộ 14 đoạn gần cầu 38 (xã Nghĩa Trung) có hẳn một chốt sơ cấp cứu nhân đạo để hỗ trợ người dân bị tai nạn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp 36 (thôn Đức Liễu, xã Nghĩa Trung), vụ sầu riêng vừa rồi trên địa bàn xã có gần 200 cơ sở kinh doanh sầu riêng, kho bãi. Phương tiện ra vào các cơ sở này khiến tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra.

"Tới mùa thu hoạch, từ khoảng 4 giờ chiều đến 10 giờ đêm đường gần như kẹt cứng. Bà con chở sầu riêng về kho chậm, trong khi phải kịp tuyển chọn, đóng hàng. Đặc biệt là mùa sầu riêng, tai nạn rất nhiều", ông Lâm nói.

Theo báo cáo của Công an xã Nghĩa Trung, trong 9 tháng đầu năm 2026, trên tuyến cũng đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết và 6 người bị thương.

Quốc lộ 14 đoạn qua xã Nghĩa Trung có nhiều đoạn dốc, cong cua ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Phan Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, cho biết đoạn quốc lộ 14 qua địa bàn xã dài khoảng 21 km.

Ngoài xe nông sản, giờ tan học, tan tầm cũng khiến tuyến đường mất an toàn, kéo theo những phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương và tương lai còn nhiều thách thức hơn.

"Theo báo cáo của Công ty cổ phần khai tuyển quặng Bình Phước, dự kiến đến năm 2028, khi Nhà máy alumin Bình Phước đặt tại xã chính thức vận hành, lưu lượng phương tiện sẽ tăng thêm khoảng 1.000 xe/ngày đêm. Con số này cộng dồn lên một tuyến đường vốn đã quá tải trong mùa cao điểm", ông Phan Minh Lâm cho biết thêm.

Đề nghị sớm mở rộng tuyến đường

Theo Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, cuối tháng 10 vừa qua, UBND xã đã có văn bản đề nghị các sở, ngành và cơ quan quản lý đường bộ xem xét việc nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn xã.

Quốc lộ 14 đoạn qua cầu Pan Toong đã từng xảy ra một số vụ tai nạn ngay giữa cầu, khiến các phương tiện không thể lưu thông ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cụ thể, xã kiến nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính thành phố Đồng Nai và các đơn vị liên quan khảo sát thực tế đoạn quốc lộ 14 qua xã Nghĩa Trung và xã Bù Đăng; đánh giá nhu cầu hiện tại, dự báo lưu lượng xe, nghiên cứu quy mô, phương án nâng cấp, mở rộng và phân kỳ đầu tư phù hợp.

Trên cơ sở đó, 2 sở tham mưu UBND thành phố xem xét phương án đầu tư, nhu cầu vốn và lộ trình thực hiện, bảo đảm tính khả thi và phù hợp khả năng cân đối nguồn lực.

Việc mở rộng quốc lộ 14 qua Nghĩa Trung không chỉ giải quyết bài toán kẹt xe cục bộ. Đây là tuyến huyết mạch phục vụ vận chuyển nông sản, đồng thời là đường dẫn cho các dự án công nghiệp lớn sắp vận hành.