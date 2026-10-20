Vị thế của doanh nhân nữ được quyết định bởi năng lực

Những chuyển biến tích cực về bình đẳng cơ hội và sự ghi nhận năng lực của phụ nữ

Mỗi thế hệ doanh nhân đều có những cơ hội và thách thức riêng. Nếu thế hệ đi trước gầy dựng sự nghiệp bằng sự cần mẫn, chịu thương chịu khó, trực tiếp tham gia từng công đoạn sản xuất, kinh doanh thì thế hệ kế tiếp phải đối diện với yêu cầu ngày càng cao về quản trị, công nghệ, chất lượng sản phẩm và khả năng thích ứng với thị trường. Nếu đời ông bà phải cày ngày cày đêm thì đến thế hệ tương lai đã nâng tầm nghệ thuật quản trị, nơi con người có thể phát huy kiến thức, tư duy sáng tạo và năng lực tổ chức. Phụ nữ ngày nay ngày càng trực tiếp tham gia hoạch định chiến lược, tổ chức sản xuất, điều hành doanh nghiệp và đưa ra những quyết định quan trọng. Sự xuất hiện ngày càng nhiều phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp cho thấy những chuyển biến tích cực về bình đẳng cơ hội và sự ghi nhận năng lực của phụ nữ trong đời sống kinh tế.

Nếu trước đây, hình ảnh người phụ nữ thành đạt thường được nhìn nhận qua khả năng dung hòa giữa gia đình và công việc, thì ngày nay thước đo thành công đã rộng hơn. Đó còn là năng lực lãnh đạo, khả năng tạo ra việc làm, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Những bước phát triển này cho thấy yêu cầu đối với người lãnh đạo doanh nghiệp ngày nay không dừng lại ở khả năng duy trì hoạt động kinh doanh. Họ còn phải có tầm nhìn thị trường, khả năng đổi mới và bản lĩnh trước sức ép cạnh tranh.

Đối với nữ doanh nhân, đây vừa là cơ hội khẳng định năng lực, vừa là thách thức đòi hỏi không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân. Sự gia tăng vai trò của phụ nữ trong hoạt động kinh tế cũng phản ánh một xã hội đang từng bước chuyển từ những định kiến về giới sang sự đánh giá dựa trên năng lực, hiệu quả công việc và những giá trị thực tế mà mỗi cá nhân tạo ra. Từ góc nhìn quản trị, phát triển bền vững không chỉ là mở rộng quy mô sản xuất hay gia tăng doanh thu. Một doanh nghiệp muốn đi đường dài cần hài hòa lợi ích giữa người tiêu dùng, người lao động, đối tác và cộng đồng.

Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ và phương thức quản trị liên tục thay đổi, vai trò của người lãnh đạo không còn là trực tiếp kiểm soát mọi công việc, mà là xây dựng được hệ thống vận hành hiệu quả, tạo điều kiện cho đội ngũ nhân sự phát huy kiến thức, năng lực và tinh thần sáng tạo.

Doanh nhân Bùi Thị Thúy Loan, Tổng giám đốc Công ty CP Bột - Thực phẩm Tài Ký