Vị thế của doanh nhân nữ được quyết định bởi năng lực

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, Thanh Niên ghi nhận ý kiến một số nữ doanh nhân về những trải nghiệm của họ trong thực tế hoạt động kinh doanh và vai trò, vị thế của nữ doanh nhân ngày nay.
Những chuyển biến tích cực về bình đẳng cơ hội và sự ghi nhận năng lực của phụ nữ
Mỗi thế hệ doanh nhân đều có những cơ hội và thách thức riêng. Nếu thế hệ đi trước gầy dựng sự nghiệp bằng sự cần mẫn, chịu thương chịu khó, trực tiếp tham gia từng công đoạn sản xuất, kinh doanh thì thế hệ kế tiếp phải đối diện với yêu cầu ngày càng cao về quản trị, công nghệ, chất lượng sản phẩm và khả năng thích ứng với thị trường. Nếu đời ông bà phải cày ngày cày đêm thì đến thế hệ tương lai đã nâng tầm nghệ thuật quản trị, nơi con người có thể phát huy kiến thức, tư duy sáng tạo và năng lực tổ chức. Phụ nữ ngày nay ngày càng trực tiếp tham gia hoạch định chiến lược, tổ chức sản xuất, điều hành doanh nghiệp và đưa ra những quyết định quan trọng. Sự xuất hiện ngày càng nhiều phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp cho thấy những chuyển biến tích cực về bình đẳng cơ hội và sự ghi nhận năng lực của phụ nữ trong đời sống kinh tế.
Nếu trước đây, hình ảnh người phụ nữ thành đạt thường được nhìn nhận qua khả năng dung hòa giữa gia đình và công việc, thì ngày nay thước đo thành công đã rộng hơn. Đó còn là năng lực lãnh đạo, khả năng tạo ra việc làm, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Những bước phát triển này cho thấy yêu cầu đối với người lãnh đạo doanh nghiệp ngày nay không dừng lại ở khả năng duy trì hoạt động kinh doanh. Họ còn phải có tầm nhìn thị trường, khả năng đổi mới và bản lĩnh trước sức ép cạnh tranh.
Đối với nữ doanh nhân, đây vừa là cơ hội khẳng định năng lực, vừa là thách thức đòi hỏi không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân. Sự gia tăng vai trò của phụ nữ trong hoạt động kinh tế cũng phản ánh một xã hội đang từng bước chuyển từ những định kiến về giới sang sự đánh giá dựa trên năng lực, hiệu quả công việc và những giá trị thực tế mà mỗi cá nhân tạo ra. Từ góc nhìn quản trị, phát triển bền vững không chỉ là mở rộng quy mô sản xuất hay gia tăng doanh thu. Một doanh nghiệp muốn đi đường dài cần hài hòa lợi ích giữa người tiêu dùng, người lao động, đối tác và cộng đồng.
Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ và phương thức quản trị liên tục thay đổi, vai trò của người lãnh đạo không còn là trực tiếp kiểm soát mọi công việc, mà là xây dựng được hệ thống vận hành hiệu quả, tạo điều kiện cho đội ngũ nhân sự phát huy kiến thức, năng lực và tinh thần sáng tạo.
Doanh nhân Bùi Thị Thúy Loan, Tổng giám đốc Công ty CP Bột - Thực phẩm Tài Ký
Phụ nữ ngày càng được tin tưởng và trao quyền lãnh đạo nhiều hơn
Trong xu hướng phát triển bền vững hiện tại, phụ nữ, mà đặc biệt là phụ nữ Việt Nam, ngày càng nổi lên với vai trò là những người lãnh đạo xuất sắc. Vì sao? Như chúng ta biết, phụ nữ Việt Nam vốn nổi tiếng là những người giỏi việc nước, đảm việc nhà và ngày nay còn là giỏi cả việc xã hội. Vì họ quán xuyến mọi việc từ trong nhà, nuôi dạy con cái đến việc ngoài ngõ và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phụ nữ cũng là người quan tâm nhiều đến cảm xúc cũng như các chi tiết trong cuộc sống và công việc, nên không ai quản trị sự phát triển bền vững tốt hơn phụ nữ. Sự bền vững ở đây không chỉ về mặt môi trường mà còn là cộng đồng và xã hội trên cơ sở "lợi mình, lợi người, lợi cả xã hội và môi trường".
Có 2 yếu tố quan trọng giúp phụ nữ có vai trò ngày càng lớn trong doanh nghiệp và xã hội là giáo dục và sự tin tưởng trao quyền từ cộng đồng. Trong đó, giáo dục là yếu tố tiên quyết và quan trọng nhất. Như bản thân mình, tôi may mắn được học hành và đào tạo bài bản, sau đó có công việc ổn định ở TP.HCM. Nhờ nền tảng kiến thức và kinh nghiệm đó đã giúp tôi và chồng cùng nhau khởi nghiệp, và may mắn là đến thời điểm này có thể tạm dùng từ thành công. Giáo dục là nền tảng để chúng tôi áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nâng tầm sản phẩm.
Giá trị từ nền tảng của mỗi cá nhân đó được phát huy khi các phong trào trao quyền cho phụ nữ ở Việt Nam và thế giới ngày càng phát triển mạnh. Những phong trào này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng và xã hội trong việc trao quyền cho phụ nữ. Nhờ 2 yếu tố này mà phụ nữ được tin tưởng và trao quyền ngày một nhiều hơn, trở thành những điểm sáng và niềm cảm hứng cho cộng đồng, đặc biệt là những cộng đồng phụ nữ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa và phụ nữ người dân tộc.
Bản thân tôi không phải là người quá giỏi nhưng luôn ý thức về việc giáo dục và trao quyền, tạo niềm cảm hứng cho chị em phụ nữ trong công việc. Nhờ vậy mà hiện tại chúng tôi có một đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp với nhiều phụ nữ tâm huyết và sáng tạo, luôn làm việc trên tinh thần chia sẻ lợi ích và cùng nhau phát triển bền vững. Với chúng tôi, bền vững là hạnh phúc cho các nông hộ, nhà sản xuất, nhà bán hàng và những người tiêu dùng luôn yêu thương chúng tôi.
Bà Thạch Thị Chal Thi, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Trà Vinh Farm (Sokfarm)
Vị thế của nữ doanh nhân được quyết định bởi năng lực, bản lĩnh và những giá trị thực chất tạo ra cho nền kinh tế
Nhìn lại hơn ba thập niên trên thương trường, tôi đã chứng kiến một sự chuyển biến rất đáng tự hào: Trước đây, phụ nữ bước vào thương trường đôi khi vẫn phải đối diện với những ánh nhìn hoài nghi về năng lực lãnh đạo, nhưng đến nay các nữ doanh nhân đã khẳng định bản lĩnh kinh doanh, đảm nhận vai trò lãnh đạo, hoạch định chiến lược, chủ động tạo ra cơ hội cho chính mình và cho người khác, cũng như tạo dựng những doanh nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế. Tôi tin rằng giới tính không phải là một rào cản. Vị thế của nữ doanh nhân được quyết định bởi năng lực lãnh đạo, bản lĩnh trước thách thức và những giá trị thực chất họ tạo ra cho nền kinh tế.
Việc ngày càng nhiều phụ nữ tham gia lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp và đóng góp vào những quyết định quan trọng của nền kinh tế không chỉ là thành tựu về bình đẳng giới, mà còn phản ánh sự trưởng thành trong tư duy phát triển của một quốc gia: biết trân trọng và phát huy năng lực của mọi nguồn lực con người.
Qua kinh nghiệm điều hành và hợp tác với các tập đoàn quốc tế, tôi nhận thấy sự đa dạng giới trong lãnh đạo giúp doanh nghiệp có thêm góc nhìn, nâng cao chất lượng quyết định và thích ứng tốt hơn trước những biến động. Một nền kinh tế tiến bộ không chỉ mở rộng cơ hội cho phụ nữ tham gia, mà phải tạo điều kiện để họ thực sự có tiếng nói trong những quyết định định hình tương lai. Trao quyền kinh tế cho phụ nữ không chỉ là tiến bộ xã hội, mà còn là một chiến lược phát triển quốc gia.
Tôi cho rằng nữ doanh nhân hôm nay cần vượt lên mục tiêu thành công của cá nhân để hướng đến trách nhiệm kiến tạo những giá trị lâu dài. Điều đó đòi hỏi không ngừng nâng cao năng lực quản trị, làm chủ công nghệ, hội nhập quốc tế và xây dựng doanh nghiệp trên nền tảng minh bạch, nhân văn, phát triển bền vững. Chúng tôi luôn quan niệm rằng sự phát triển của doanh nghiệp phải gắn liền với cơ hội của người lao động, trách nhiệm đối với cộng đồng và sự thịnh vượng của đối tác - kinh doanh "bao trùm" là một trong những kim chỉ nam.
Với tôi, thành công của một nữ lãnh đạo không chỉ được đo bằng những gì mình đạt được, mà còn bằng những cơ hội mình mở ra và đưa người khác cùng tiến lên cũng như những giá trị còn lại cho thế hệ mai sau.
Bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG)
Năng lực của phụ nữ ngày càng được ghi nhận, mở rộng cơ hội phát triển cho phụ nữ
Trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam nói riêng và phụ nữ trên toàn thế giới nói chung có nhiều cơ hội phát huy và khẳng định vai trò, vị trí của mình đối với sự phát triển của xã hội. Điều này góp phần dần xóa nhòa những định kiến về phân công lao động theo giới, tạo điều kiện để phụ nữ chủ động tham gia vào nền kinh tế thị trường và mở rộng cơ hội việc làm.
Phụ nữ có những thế mạnh riêng trong lãnh đạo, từ sự tinh tế, nhạy bén đến tinh thần bền bỉ, kiên trì và không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Khát vọng khẳng định năng lực, vượt qua những định kiến giới cũng là động lực để nhiều nữ doanh nhân trưởng thành, bản lĩnh và vững vàng hơn trên hành trình lãnh đạo. Những đóng góp của phụ nữ thông qua các hoạt động lãnh đạo, đổi mới sáng tạo đã tạo ra giá trị đột phá, động lực mạnh mẽ, không chỉ giúp phát triển kinh tế đất nước mà còn có những tác động tích cực, góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho xã hội.
Việc ngày càng nhiều phụ nữ tham gia lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp và đóng góp vào những quyết định quan trọng của nền kinh tế phản ánh sự phát triển theo hướng tiến bộ, cởi mở và bình đẳng hơn của xã hội. Điều đó cho thấy năng lực của phụ nữ ngày càng được ghi nhận, những định kiến về giới dần được tháo gỡ và mở rộng cơ hội phát triển cho phụ nữ. Bình đẳng giới không chỉ nằm ở việc ngày càng có nhiều phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo, mà còn ở việc họ có cơ hội thực chất để phát triển, được trao quyền, được đánh giá công bằng và có điều kiện phát huy năng lực lâu dài.
Từ trải nghiệm của mình, tôi cho rằng để nữ doanh nhân tiếp tục phát huy năng lực và kiến tạo những giá trị bền vững, trước hết cần có một môi trường kinh doanh công bằng, nơi năng lực được đánh giá dựa trên chuyên môn, hiệu quả công việc và trách nhiệm, thay vì những định kiến về giới. Bên cạnh đó, việc không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực quản trị, tư duy chiến lược và khả năng thích ứng với công nghệ là yếu tố rất quan trọng.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nữ doanh nhân cần chủ động cập nhật kiến thức, linh hoạt và nắm bắt những cơ hội mới. Chúng tôi luôn coi trọng việc trao quyền và tạo điều kiện để mỗi nữ nhân sự phát huy tối đa tiềm năng, tham gia vào các dự án lớn. Đồng thời chúng tôi luôn khuyến khích phụ nữ trở thành những người lãnh đạo chuyển đổi số.
Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail)
Phát huy bản lĩnh lãnh đạo, hướng tới phát triển bền vững
Tôi cho rằng vị thế và vai trò của nữ doanh nhân Việt Nam đang ngày càng được khẳng định rõ nét. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, phụ nữ không chỉ tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn có nhiều cơ hội đảm nhận những vị trí lãnh đạo, điều hành, tham gia hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế.
Việc ngày càng nhiều phụ nữ tự tin bước vào những lĩnh vực mới, làm chủ tri thức, công nghệ và tham gia dẫn dắt doanh nghiệp phản ánh sự tiến bộ của xã hội, cũng như sự thay đổi trong nhận thức về năng lực, vai trò và những đóng góp của phụ nữ. Đây không chỉ là sự trưởng thành của mỗi cá nhân mà còn góp phần phát huy nguồn lực trí tuệ, sức sáng tạo của phụ nữ, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, vị thế càng cao cũng đi cùng với trách nhiệm lớn hơn. Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, người lãnh đạo cần có khả năng kiên định với mục tiêu dài hạn, đồng thời linh hoạt thích ứng với những thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh. Theo tôi, bản lĩnh còn thể hiện ở sự bình tĩnh, quyết đoán, khả năng lắng nghe, quy tụ trí tuệ tập thể và xây dựng niềm tin trong đội ngũ. Người đứng đầu không chỉ cần có tầm nhìn để lựa chọn hướng đi phù hợp mà còn phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.
Từ thực tiễn lãnh đạo, tôi nhận thấy ứng dụng khoa học, công nghệ và tư duy quản trị hiện đại có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động và khả năng thích ứng của doanh nghiệp. Tôi cho rằng nữ lãnh đạo cần có tư duy mở, sự quyết đoán, khả năng kết nối và tính kiên trì để đưa những định hướng thành kết quả cụ thể. Quan trọng hơn, phải biết khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện để cán bộ, người lao động phát huy năng lực và cùng đóng góp vào mục tiêu chung. Một doanh nghiệp có thể phát triển lâu dài khi xây dựng được đội ngũ vững mạnh, có khả năng thích ứng và cùng chia sẻ những giá trị cốt lõi.
Tôi muốn gửi gắm tới các nữ doanh nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ, thông điệp hãy dám nghĩ lớn, dám đổi mới và kiên định với những giá trị mình theo đuổi. Mỗi người cần chủ động học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, làm chủ tri thức và công nghệ, đồng thời sẵn sàng đảm nhận những trách nhiệm lớn hơn.
Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC)
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