Vị thế ngân hàng số Cake thêm vững chắc trên thị trường tài chính

Nguồn tin từ ngân hàng số Cake by VPBank cho biết, ứng dụng này đã cán mốc 4 triệu khách hàng tin dùng, xử lý được 81.000 tỷ giá trị giao dịch, thanh toán và có hơn 5.000 tỉ tiền gửi tiết kiệm từ các khách hàng cá nhân tại Việt Nam.

"Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam"

Giữa tháng 10.2023, Cake vừa nhận giải "Best Digital Bank Vietnam 2023" (Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2023) trong khuôn khổ giải thưởng "Global Banking and Finance Review Awards 2023" do tạp chí Global Banking and Finance Review bình chọn. Giải thưởng này cho thấy các ứng dụng ngân hàng số tại Việt Nam đã có một bước tiến dài, mở rộng thị phần trong lĩnh vực tài chính cá nhân.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người Việt sử dụng các ứng dụng ngân hàng để giao dịch trên điện thoại, ngân hàng số Cake cũng tăng trưởng nhanh trong thời gian qua. Một con số chứng minh là các khoản tiền gửi tiết kiệm trực tuyến, một trong những dịch vụ cơ bản của ngân hàng, đang tăng nhanh.

Tính đến tháng 10.2023, ngân hàng số này tăng nhanh số tiền khách hàng gửi tiết kiệm lên hơn 5.000 tỉ đồng cao hơn đáng kể so với con số hồi đầu năm 2022. Tất nhiên con số này vẫn rất khiêm tốn nếu so với các ngân hàng truyền thống, nhưng cho thấy niềm tin của người dân đang dần đặt vào những mô hình ngân hàng mới được tạo nên bởi công nghệ, đồng thời chưa có một ngân hàng số nào trên thị trường đạt được con số huy động này.

Giải thưởng "Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam" dành cho Cake không chỉ cho thấy mô hình ngân hàng số đang dần xây dựng được chỗ đứng cho riêng mình, mà còn chứng minh giới ngân hàng và fintech đang bắt đúng nhịp tăng trưởng dịch vụ tài chính số của Việt Nam.

Xu hướng chuyển đổi số của lĩnh vực tài chính truyền thống gần như là điều tất yếu để đáp ứng xu hướng người dùng, cũng như giảm chi phí giao dịch, vận hành bộ máy. Không chỉ đáp ứng các nhu cầu chi tiêu hàng ngày như thanh toán hóa đơn, dịch vụ… Mô hình của các ngân hàng số như Cake còn đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính như tiết kiệm, cho vay và quản lý tài sản.

BDA Partners ước tính quy mô thị trường dịch vụ tài chính số Việt Nam sẽ đạt khoảng 3,8 tỉ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng bình quân là 38%/năm, nhanh nhất khu vực ASEAN. Điều này nghĩa là cơ hội mở rộng thị trường cho Cake và các ngân hàng chuyển đổi số còn rất lớn.

Ngân hàng số Cake giữ vị thế đổi mới sáng tạo

Nổi bật trong gần 3 năm qua nhờ hình ảnh thương hiệu gần gũi, trẻ trung và sáng tạo. Nhưng đằng sau câu chuyện marketing của ngân hàng số Cake, công nghệ hiện đại và trải nghiệm mượt mà mới thực sự là yếu tố giữ chân và thu hút người dùng.

Cake là một trong những fintech hiếm hoi mạnh tay đầu tư vào công nghệ từ đầu. Ngoài "ngân hàng lõi" từ Mambu, vốn có tiếng trên thị trường toàn cầu và được ứng dụng ở nhiều thị trường tài chính lớn, Cake còn bắt tay với nhiều đối tác quốc tế khác như Radar Payments (BPC), VISA, Mastercard,… để xây dựng các chuẩn riêng về kết nối đến bảo mật, sau đó nữa là các công nghệ phân tích dữ liệu từ big data cho đến AI.

Công nghệ dữ liệu lớn giúp ngân hàng số này liên tục ra mắt các dòng thẻ tín dụng trong hai năm qua, mà mới đây nhất là phiên bản Cake - Freedom và thẻ đồng thương hiệu với ứng dụng giải trí VieON.

Bên cạnh yếu tố nền tảng công nghệ lõi, đội ngũ Cake by VPBank luôn nỗ lực phục vụ và đem tới cho người tiêu dùng trẻ những trải nghiệm mới mẻ và ngày càng hoàn thiện hơn nhằm duy trì sự hiện diện trên điện thoại khách hàng.

Cụ thể, Cake hiện lấn sân sang lĩnh vực tài chính tiêu dùng thông qua hợp tác với VinFast, giúp tài xế công nghệ cũng như khách hàng đại chúng mua xe trả góp với lãi suất ưu đãi. Ứng dụng Cake cũng ngày càng càng mở rộng tầm ảnh hưởng khi là nơi bán vé cho nhiều show ca nhạc thu hút giới trẻ.

Đó cũng là lý do, trong 4 triệu khách hàng hiện hữu, phân khúc 25-40 tuổi là độ tuổi lao động vàng - đang là nhóm chiếm đa số thị phần và doanh số của Cake.

Ông Nguyễn Hữu Quang - CEO của Ngân hàng số Cake cho biết: "Cake mong muốn mang đến trải nghiệm "tự do" về tài chính, giúp khách hàng không bị trở ngại bởi những khuôn mẫu truyền thống về tài chính cá nhân và làm chủ cuộc sống một cách độc lập. Tham vọng của Cake là xóa bỏ mọi rào cản, để mọi người tận hưởng các dịch vụ tài chính số toàn diện một cách thoải mái và an tâm nhất".

Trước khi được trao giải thưởng "Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2023", Cake by VPBank từng được tạp chí quốc tế Global Banking & Finance Review trao giải "Best New Digital Bank Vietnam 2022" (ngân hàng số mới ra mắt tốt nhất Việt Nam). Đồng thời, Euromoney Market Leaders xếp hạng Ngân hàng số Cake dẫn đầu thị trường Việt Nam về Digital Solution (Giải pháp tài chính số), và tạp chí Asiamoney cũng vinh danh Cake tại giải thưởng tương tự.