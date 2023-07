Vì trận đội nữ Việt Nam đấu Mỹ, mọi hoạt động bóng đá miền Bắc New Zealand tạm dừng

Trong cuộc họp ngày 18.7, Giám đốc điều hành bóng đá cộng đồng New Zealand khu vực phía bắc (NRF) tuyên bố: “Màn so tài giữa đội tuyển nữ Mỹ và đội tuyển nữ Việt Nam là trận đấu duy nhất ở Eden Park diễn ra vào chiều thứ bảy. Vì vậy, chúng tôi sẽ tạm dừng toàn bộ các hoạt động bóng đá cộng đồng của mình trong một ngày. Đồng thời, NRF cho phép và khuyến khích các cầu thủ của chúng tôi ở mọi lứa tuổi tập hợp, hòa vào đám đông để cổ vũ trận đấu trên sân Eden Park. Chắc chắn, trận đấu vào thứ bảy sẽ là những trải nghiệm chỉ có một lần trong đời".

NRF cũng hướng dẫn CĐV cách để nhận vé vào sân Eden Park. NRF thông báo sẽ tạo mọi điều kiện để các CĐV đến sân Eden Park, xem trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển Mỹ. Nếu số lượng vé vào sân Eden Park không còn, NRF khuyến khích CĐV đến FIFA Fan Festival at the Cloud - địa điểm mà CĐV có thể thưởng thức trận đấu qua màn hình cỡ lớn.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Mỹ đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ giới truyền thông cũng như người hâm mộ. Thậm chí, trang Friend Of Football còn nhận định, với sự xuất hiện của nhà đương kim vô địch Mỹ và tân binh của World Cup nữ 2023 - đội tuyển nữ Việt Nam, trận đấu này cũng mang đến sức hút không hề kém cạnh so với trận đấu khai màn ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh giữa đội tuyển nữ New Zealand và Na Uy.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Mỹ nhận được sự quan tâm rất lớn từ truyền thông cũng như người hâm mộ US SOCCER

Vào tháng 1.2023, trận giao hữu giữa đội tuyển Mỹ và đội tuyển nữ New Zealand đã thu hút 12.721 CĐV. Đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là một kỷ lục tại New Zealand. Về phần đội tuyển nữ Việt Nam, các cô gái của chúng ta cũng liên tục tạo nên “cơn sốt” kể từ khi đặt chân đến New Zealand. Theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá New Zealand (NZF), ngay trong trận giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ New Zealand, số CĐV đến sân đã tăng hơn 3.000 người so với số CĐV trung bình đến sân xem các trận đấu bóng đá tại nước này.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ New Zealand từng gây sốt tại "Xứ sở dương xỉ" NZF

Đội tuyển nữ Mỹ cũng được "săn đón" tại New Zealand REUTERS

Màn so tài giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Mỹ sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 22.7 (giờ Việt Nam). Đây cũng là trận đấu thứ 2 tại World Cup nữ 2023 diễn ra trên sân Eden Park, sân thi đấu thể thao lớn nhất New Zealand với sức chứa 50.000 chỗ ngồi.