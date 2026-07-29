Vị trí được tiếp cận bí mật quốc gia nhạy cảm của Mỹ có chủ mới

Đài CNBC ngày 29.7 đưa tin theo kết quả bỏ phiếu với tỷ lệ 51-47, các thượng nghị sĩ đã chính thức phê chuẩn ông Clayton trở thành tân giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ (DNI), vị trí cho phép tiếp cận những bí mật quốc gia nhạy cảm nhất và giám sát cộng đồng 18 cơ quan tình báo của Mỹ.

"Giữa bối cảnh các mối đe dọa gia tăng, việc có một lãnh đạo đã được kiểm chứng năng lực ở vai trò này là đặc biệt quan trọng. Ông Jay Clayton rất phù hợp với hình mẫu này", lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện John Thune phát biểu hôm 27.7 trước thềm bỏ phiếu.

Ông Jay Clayton điều trần trước Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ hôm 15.7 ẢNH: AP

Ông Clayton từng giữ chức chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump và hiện là công tố viên liên bang tại New York. Việc ông Clayton nhậm chức chấm dứt thời gian điều hành hơn 1 tháng qua của quyền Giám đốc Bill Pulte. Trong nhiệm kỳ ngắn ngủi, ông Pulte đã gây phản ứng trái chiều khi thực hiện 5 đợt sa thải các quan chức tình báo. Theo The Hill, các nhà lập pháp đã cố gắng đẩy nhanh quá trình phê chuẩn vì muốn sớm thay ông Pulte.

Những nghị sĩ Dân chủ phản đối cho rằng ông Clayton không có kinh nghiệm trong chính sách đối ngoại và tình báo như những người tiền nhiệm để nắm giữ vai trò này. The Hill dẫn phân tích của các chuyên gia tình báo Mỹ cho rằng vị trí giám đốc Tình báo quốc gia (DNI) không chỉ là người điều phối các cơ quan tình báo mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc soạn thảo bản tóm tắt thông tin tình báo hằng ngày cho tổng thống.

Ngoài ra, phe Dân chủ cũng bất bình việc ông Clayton né tránh việc trực tiếp công nhận Tổng thống Trump thất cử và cựu Tổng thống Joe Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.