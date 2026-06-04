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Thế giới

Bổ nhiệm quyền Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ gây nhiều tranh cãi

Vi Trân
Vi Trân
04/06/2026 05:15 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan Tài chính nhà ở liên bang (FHFA) Bill Pulte làm quyền Giám đốc Tình báo quốc gia (DNI), thay cho bà Tulsi Gabbard sẽ ra đi vào cuối tháng 6.

Ông Pulte (38 tuổi) là người thừa kế của Tập đoàn phát triển nhà ở PulteGroup và là chủ tịch của hai công ty được chính phủ bảo trợ chuyên bảo lãnh các khoản thế chấp nhà ở là Fannie Mae và Freddie Mac. Dù vậy, ông bị cho là thiếu chuyên môn trong lĩnh vực an ninh và tình báo, vốn là phẩm chất then chốt cho vị trí lãnh đạo 18 cơ quan thuộc cộng đồng tình báo Mỹ. Không những vậy, ông Pulte còn bị cho là đã lạm dụng vai trò quản lý cơ quan thế chấp để điều tra hành vi gian lận của các đối thủ chính trị của ông Trump, dù đến nay chưa có ai bị truy tố hình sự, theo Reuters.

Bổ nhiệm quyền Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ gây nhiều tranh cãi - Ảnh 1.

Ông Pulte vừa được bổ nhiệm làm quyền Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ

Ảnh: AP

Đảng Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa cho rằng ông Pulte không đủ chuyên môn để đảm nhiệm vị trí DNI, chức vụ vốn không mang tính đảng phái chính trị. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho rằng ông Pulte "có kinh nghiệm dày dạn trong việc quản lý các vấn đề nhạy cảm nhất tại Mỹ là sự an toàn và ổn định của thị trường, cùng hơn 10.000 tỉ USD tại Fannie Mae và Freddie Mac". Trong vai trò tạm quyền, ông Pulte sẽ không cần sự thông qua của Thượng viện và có 7 tháng để làm việc. Trong thời gian đó, ông vẫn tiếp tục các chức vụ tại FHFA và Fannie Mae/Freddie Mac.

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