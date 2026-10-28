Vị tướng 97 tuổi được đề nghị phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 27.10, Bộ Quốc phòng đăng công khai danh sách 4 tập thể và 6 cá nhân được các đơn vị xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.



Thiếu tướng Võ Sở được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ẢNH: HỮU CHÁNH

Trong đó, có 4 cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; 2 cá nhân được đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; 2 tập thể được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; 1 tập thể được đề nghị phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; 1 tập thể được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Trong danh sách các cá nhân được đề nghị phong tặng có thượng tá Võ Sở (sau này là thiếu tướng Võ Sở), nguyên Chính ủy Sư đoàn 472, Bộ Tư lệnh Đoàn 559.

Thiếu tướng Võ Sở (97 tuổi), nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 12, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam, quê huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (cũ). Ông nhập ngũ năm 1947, trải qua cuộc đời binh nghiệp hơn 45 năm, qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ.

Trong kháng chiến chống Pháp, ông chiến đấu tại nhiều chiến trường và giữ cương vị Chính trị viên phó tiểu đoàn. Năm 1954, ông tham gia trận phục kích nổi tiếng, tiêu diệt 100 quân Pháp trên đường 19, khu vực đèo An Khê (Gia Lai). Trận này, ông bị một mảnh đạn pháo găm vào đầu, để lại vết sẹo sâu.

Ngày 19.5.1959, Bộ Chính trị T.Ư Đảng quyết định thành lập “Đoàn công tác đặc biệt”, biên chế bước đầu là 500 cán bộ, chiến sĩ chịu trách nhiệm xây dựng tuyến chi viện chiến lược, chuyển nhân lực, vật lực từ miền Bắc vào phục vụ cách mạng miền Nam, cũng như cách mạng Lào và Campuchia. Từ đấy, tuyến vận tải chiến lược đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh từng bước được hình thành.

Năm 1965, khi Bộ Quốc phòng quyết định tăng cường lực lượng cho bộ đội Trường Sơn, thiếu tướng Võ Sở được điều động vào tuyến lửa. Trong gian khổ, bom đạn ác liệt, ông cùng những người lính Trường Sơn vẫn chiến đấu quả cảm, kiên cường, làm nên lịch sử, kỳ tích Trường Sơn.

Hơn 10 năm chiến đấu tại tuyến lửa, ông từng là Trưởng phòng Tổ chức, Chính ủy Binh trạm 42, rồi Phó chủ nhiệm Chính trị Đoàn 559, Chính ủy Sư đoàn 472.

Ngày 13.5.2011, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam được thành lập. Thiếu tướng Võ Sở được tín nhiệm bầu làm chủ tịch hội. Năm 2026, ở tuổi 97, ông vẫn giữ cương vị Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam và tiếp tục tham gia các hoạt động kết nối, tri ân đồng đội.

Ngoài thiếu tướng Võ Sở, 3 cá nhân khác được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ gồm: ông Trần Văn Niên, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Pháo binh 2311, Quân khu 9; ông Lê Quang Viễn, nguyên Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Vĩnh Long, Quân khu 9; ông Lê Trọng Nghĩa, nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn Tây Đô, Tỉnh đội Cần Thơ, Quân khu 9.

2 cá nhân được đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ gồm: bà Hà Thị Nhạn (Minh Kiều), nguyên phụ trách công tác xây dựng lực lượng cơ sở nội ô Trà Vinh (nay là phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long); liệt sĩ Lê Vĩnh Hòa, nguyên cán bộ Ban Tuyên huấn, khu miền Tây Nam bộ, T3 (nay là Quân khu 9).

2 tập thể được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân gồm: Ngành giao thông vận tải Việt Nam; Ban Cơ yếu thống nhất khu Tây Nam bộ. Một tập thể được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới là Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị. Một tập thể được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới là Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel.

Thời gian lấy ý kiến các tổ chức cá nhân đến hết ngày 6.11.2026.