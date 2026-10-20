Xe tăng T-1, xe thiết giáp XTC-03 được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng 2026

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 - 13.12, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) với chủ đề: "Hoà bình - hữu nghị - hợp tác cùng phát triển".

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo thiếu tướng Nguyễn Xuân Thuỷ, triển lãm năm nay được tổ chức vào dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 37 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Đây cũng là lần thứ 3 Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức triển lãm nhằm giới thiệu thành tựu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; năng lực nghiên cứu, sản xuất của công nghiệp quốc phòng; thúc đẩy hợp tác quốc phòng, hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Việt Nam với các nước, các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Cạnh đó, khẳng định đường lối, chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam; khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thông tin thêm về triển lãm, thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, cho biết, lễ khai mạc triển lãm diễn ra từ 9 - 10 giờ 30 ngày 10.12 gồm: chương trình nghệ thuật chào mừng, phần nghi lễ, phần trình diễn của lực lượng đặc công, bay chào mừng bằng trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng ẢNH: ĐÌNH HUY

Về quy mô triển lãm, thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng cho hay, triển lãm có tổng diện tích khoảng 123.800 m2 (tăng khoảng 23.800 m2 so với triển lãm năm 2024), được quy hoạch thành các khu vực chính gồm: 45.000 m2 là khu đỗ xe, khu kiểm soát an ninh, khu hội thảo, phòng họp, quầy thông tin; khu vực đón tiếp khách khoảng 2.700 m2; khu trưng bày ngoài trời khoảng 24.700 m2; khu trưng bày trong nhà khoảng 23.500 m2 (gồm 3 nhà chứa máy bay và khu nhà lắp dựng bổ sung)...

Tính đến nay đã có 189 đầu mối, công ty đến từ 36 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày với diện tích trong nhà là 8.017 m2 và diện tích ngoài trời là 425 m2.

Hiện có gian trưng bày của 16 quốc gia đăng ký chính thức, gồm: Anh, Ba Lan, Belarus, Brazil, Canada, Cộng hòa Séc, Gruzia, Iran, Ý, Myanmar, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Slovakia, thể hiện sự quan tâm rất lớn của các đối tác đối với hợp tác quốc phòng với Việt Nam.

Một số hình ảnh về xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 và xe tăng T-1 được tiết lộ trong năm 2026 ẢNH: QPVN - TẠP CHÍ CNQP

Theo thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, các doanh nghiệp trong nước, quốc tế sẽ trưng bày, giới thiệu các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không - không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.

Trong đó, Việt Nam sẽ giới thiệu vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế của quân đội, công an. Trong đó, có nhiều loại vũ khí, khí tài mới so với các kỳ triển lãm trước.

Đặc biệt là các khí tài do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, sản xuất như xe tăng T-1 và xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 sẽ được trưng bày tại triển lãm.

Cũng theo thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, người dân sẽ được tham quan triển lãm trong 2 ngày (12 - 13.12). Khi đến triển lãm, người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân đã được xác thực để qua cửa kiểm soát.

Xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 có thiết kế tiên tiến, tính năng chiến - kỹ thuật hiện đại. Xe có một số ưu điểm vượt trội về khả năng bảo vệ, khả năng cơ động và hệ thống vũ khí, khí tài. Đặc biệt, xe được tích hợp các hệ thống bảo vệ hiện đại, có khả năng tự động phát hiện các yếu tố gây hại và tự động kích hoạt chế độ bảo vệ, giúp nâng cao khả năng bảo vệ cho kíp xe và bảo đảm an toàn cho bộ đội trong chiến đấu như: hệ thống phát hiện và cảnh báo chiếu xạ laser đồng bộ với dàn phóng đạn khói; hệ thống phòng, chống các tác nhân hóa học, hạt nhân; hệ thống chữa cháy tự động khóa động lực; hệ thống tự động kích hoạt chế độ bảo vệ cho kíp xe. Xe có khả năng cơ động với tốc độ lớn nhất 85 km/giờ… Trong khi đó, xe tăng T-1 là mẫu xe tăng hạng nhẹ, là vũ khí có ý nghĩa chiến lược.



