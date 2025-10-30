Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vỉa hè cạnh đường sách Nguyễn Văn Bình hóa 'góc phố châu Âu' hút khách check-in
Video Đời sống

Vỉa hè cạnh đường sách Nguyễn Văn Bình hóa 'góc phố châu Âu' hút khách check-in

Hồ Hiền - Nguyễn Thúy An
30/10/2025 04:00 GMT+7

Một góc nhỏ từng chỉ là bãi giữ xe cho khách ghé thăm đường sách Nguyễn Văn Bình, nay bỗng 'lột xác' thành không gian mở sáng bừng giữa trung tâm TP.HCM. Vỉa hè sạch đẹp, tông màu sáng, mang hơi hướng hiện đại, con đường bất ngờ trở thành 'tọa độ check-in' mới, cực hot của giới trẻ.

Vài tháng trước, đoạn vỉa hè trên đường Hai Bà Trưng, ngay cạnh đường sách Nguyễn Văn Bình (TP.HCM) vẫn còn là bãi giữ xe cho khách ghé thăm đường sách.

Vỉa hè cạnh đường sách Nguyễn Văn Bình hóa 'góc phố châu Âu' hút khách check-in

Nhưng nay, khi trở lại, nơi đây đã khoác lên mình diện mạo mới: thông thoáng, sạch sẽ, và đang trở thành một "điểm check-in" được nhiều bạn trẻ tìm đến. Không còn cảnh xe chen chúc, thay vào đó là khoảng không gian mở với tông màu sáng, tạo nên một góc phố mang hơi hướng châu Âu giữa lòng TP.HCM.

Không chỉ các nhà sáng tạo nội dung, nhiều người trẻ cũng tìm đến nơi này để ghi lại những khoảnh khắc thường ngày, giữa một góc phố đang thay đổi từng ngày.

Không còn chỉ là lối vào của đường sách, khu vực này giờ đây trở thành điểm dừng chân mới, vừa là vỉa hè rộng thoáng cho người đi bộ, vừa là phông nền cho những bức hình mang đậm hơi thở TP.HCM hiện đại.

Vỉa hè cạnh đường sách Nguyễn Văn Bình hóa 'góc phố châu Âu' hút khách check-in - Ảnh 1.

Khu vực này trước đây vốn là chỗ để xe cho khách ghé đường sách

ẢNH: THÚY AN

Ngoài vỉa hè thông thoáng ngay bên cạnh đường sách, dải phố bên cạnh tiếp giáp với đoạn đường này cũng đã được thay đổi rõ rệt. Những cửa hàng thời trang mang phong cách trẻ trung, quán cà phê hiện đại với mặt tiền kính, ánh sáng thiên nhiên và không gian mở đã nhanh chóng trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho người trẻ, vừa mua sắm, vừa chụp ảnh, vừa thư giãn.

Thay vì gửi xe ngay trên vỉa hè như trước kia, giờ đây khách ghé đường sách có thể gửi vào bãi giữ xe trong khuôn viên tòa nhà VNPT ngay kế bên, chỉ cách vài chục mét. Tòa nhà cao tầng, bãi xe nằm ngay phía trong cổng, có bảo vệ và lối ra vào riêng, khá thuận tiện cho cả xe máy lẫn xe đạp.

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều Chủ nhật cuối tháng 10.2025, bãi giữ xe vẫn thoải mái và đủ sức chứa cho du khách ghé chơi cuối tuần.

Tin liên quan

Người nông dân miền Tây làm đẹp, cưng chiều chồn hương như thú cưng

Người nông dân miền Tây làm đẹp, cưng chiều chồn hương như thú cưng

Ở cồn Sơn (TP.Cần Thơ), một nông dân đã huấn luyện những con chồn hương hoang dã trở nên gần gũi, dễ thương. Hàng ngày ông tắm rửa, vuốt ve, cưng chiều chúng hết lòng hơn cả thú cưng.

Bưu điện TP.HCM có 'góc chụp triệu view' khiến ai cũng muốn thử

Khám phá thêm chủ đề

Đường Sách Nguyễn Văn Bình Vỉa hè Hai Bà Trưng Đường sách check in đường sách check in quận 1 Đường Hai Bà Trưng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận