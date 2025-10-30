Vài tháng trước, đoạn vỉa hè trên đường Hai Bà Trưng, ngay cạnh đường sách Nguyễn Văn Bình (TP.HCM) vẫn còn là bãi giữ xe cho khách ghé thăm đường sách.

Vỉa hè cạnh đường sách Nguyễn Văn Bình hóa 'góc phố châu Âu' hút khách check-in

Nhưng nay, khi trở lại, nơi đây đã khoác lên mình diện mạo mới: thông thoáng, sạch sẽ, và đang trở thành một "điểm check-in" được nhiều bạn trẻ tìm đến. Không còn cảnh xe chen chúc, thay vào đó là khoảng không gian mở với tông màu sáng, tạo nên một góc phố mang hơi hướng châu Âu giữa lòng TP.HCM.

Không chỉ các nhà sáng tạo nội dung, nhiều người trẻ cũng tìm đến nơi này để ghi lại những khoảnh khắc thường ngày, giữa một góc phố đang thay đổi từng ngày.

Không còn chỉ là lối vào của đường sách, khu vực này giờ đây trở thành điểm dừng chân mới, vừa là vỉa hè rộng thoáng cho người đi bộ, vừa là phông nền cho những bức hình mang đậm hơi thở TP.HCM hiện đại.

Khu vực này trước đây vốn là chỗ để xe cho khách ghé đường sách ẢNH: THÚY AN

Ngoài vỉa hè thông thoáng ngay bên cạnh đường sách, dải phố bên cạnh tiếp giáp với đoạn đường này cũng đã được thay đổi rõ rệt. Những cửa hàng thời trang mang phong cách trẻ trung, quán cà phê hiện đại với mặt tiền kính, ánh sáng thiên nhiên và không gian mở đã nhanh chóng trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho người trẻ, vừa mua sắm, vừa chụp ảnh, vừa thư giãn.

Thay vì gửi xe ngay trên vỉa hè như trước kia, giờ đây khách ghé đường sách có thể gửi vào bãi giữ xe trong khuôn viên tòa nhà VNPT ngay kế bên, chỉ cách vài chục mét. Tòa nhà cao tầng, bãi xe nằm ngay phía trong cổng, có bảo vệ và lối ra vào riêng, khá thuận tiện cho cả xe máy lẫn xe đạp.

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều Chủ nhật cuối tháng 10.2025, bãi giữ xe vẫn thoải mái và đủ sức chứa cho du khách ghé chơi cuối tuần.