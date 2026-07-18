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Thời sự Dân sinh

Vích quý hiếm nặng 120 kg mắc lưới được ngư dân Cà Mau cứu thả về biển

Gia Bách
Gia Bách

Phát hiện một cá thể vích nặng khoảng 120 kg mắc lưới, một ngư dân ở Cà Mau đã trình báo lực lượng biên phòng để phối hợp thả về môi trường tự nhiên.

Rạng sáng 18.7, trong lúc khai thác thủy sản trên biển, ông Trần Bé Ngoan (39 tuổi, ở ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi, Cà Mau) phát hiện một cá thể vích dài gần 1 m, nặng khoảng 120 kg mắc vào lưới của ngư dân đang đánh bắt trên biển.

Vích quý hiếm nặng 120 kg mắc lưới được ngư dân Cà Mau cứu thả về biển- Ảnh 1.

Con vích nặng khoảng 120 kg được ngư dân Trần Bé Ngoan cứu và thả về biển

ẢNH: CTV

Ngay sau khi phát hiện, ông Ngoan đã cứu hộ cá thể vích đưa lên tàu sau đó đưa vào trình báo Đồn Biên phòng Đất Mũi.

Trung tá Đinh Hoàng Thân, Đồn trưởng Đồn biên phòng Đất Mũi (Bộ đội Biên phòng Cà Mau), cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Ngọc Hiển (xã Đất Mũi) cùng ngư dân tiến hành thả cá thể vích trở lại môi trường tự nhiên.

Theo trung tá Đinh Hoàng Thân, vích là loài rùa biển quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nên thuộc nhóm động vật cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Đồn trưởng Đồn biên phòng Đất Mũi cũng biểu dương việc ông Trần Bé Ngoan khi đã chủ động cứu hộ, trình báo và phối hợp với lực lượng chức năng đưa cá thể vích trở lại biển. 

Hành động này không chỉ cứu được một cá thể động vật hoang dã quý hiếm mà còn góp phần lan tỏa ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường, sinh thái, các loài quý hiếm trong cộng đồng ngư dân ven biển.

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