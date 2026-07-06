Victoria Beckham mở rộng đế chế kinh doanh triệu đô với sản phẩm đồ gia dụng

Ở tuổi 52, cựu thành viên nhóm Spice Girls đã xây dựng thành công một thương hiệu thời trang và mỹ phẩm đình đám, với giá trị ước tính lên tới 100 triệu USD. Theo nhiều nguồn tin, bước đi tiếp theo của Victoria Beckham là gia nhập thị trường đồ gia dụng.

Victoria Beckham tăng tốc mở rộng thương hiệu sau nhiều năm vực dậy

Bà xã của David Beckham đã đăng ký nhãn hiệu cho hàng loạt sản phẩm phục vụ cuộc sống thường ngày. Bộ sưu tập dự kiến bao gồm nhiều mặt hàng như bộ dao nĩa bằng bạc, bát đĩa, ly cốc cùng nhiều vật dụng nhà bếp khác.

Sau thành công ở lĩnh vực thời trang và làm đẹp, Victoria Beckham tiếp tục hướng đến thị trường đồ gia dụng với nhiều sản phẩm dành cho không gian sống Ảnh: Reuters

Theo The Sun, Victoria Beckham còn dự định gắn tên mình lên các sản phẩm như dụng cụ cắt rau củ, nắp đậy bánh, bình hoa, chậu cây, đồ nội thất và gối trang trí.

Hồi tháng 5, Victoria Beckham từng tiết lộ cô không loại trừ khả năng bán thương hiệu thời trang của mình sau hơn hai thập kỷ nỗ lực để được công nhận với tư cách một nhà thiết kế thực thụ.

Năm 2022, thương hiệu Victoria Beckham được cho là đang gánh khoản nợ lên tới 73 triệu USD. Tuy nhiên, sau thành công của bộ sưu tập "cháy hàng" trong năm đó, doanh nghiệp nhanh chóng tiến gần đến cột mốc có lãi.

Hiện doanh thu của thương hiệu đã vượt 100 triệu USD. Victoria Beckham, người từng phải vay 41 triệu USD từ công ty của chồng là David Beckham để duy trì hoạt động kinh doanh, cho biết cô "không bao giờ nói không" với khả năng bán doanh nghiệp trong tương lai.

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, khi được hỏi liệu có cân nhắc bán công ty hay không, Victoria Beckham trả lời: "Tôi không bao giờ nói không và luôn sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới. Nhưng ở thời điểm hiện tại, điều tôi quan tâm nhất là tăng trưởng".

Cô cho biết cửa hàng tại London (Anh) đang hoạt động rất hiệu quả và đây là tín hiệu tích cực để thương hiệu tiếp tục mở rộng sang New York và Miami (Mỹ): "Cho đến khi mở cửa hàng tại New York và Miami, tôi chủ yếu dựa vào kênh bán hàng trực tuyến. Nhưng tôi muốn trực tiếp kiểm soát toàn bộ trải nghiệm của khách hàng ngay từ khi họ bước vào cửa hàng".

Victoria Beckham nhấn mạnh mục tiêu tiếp theo là mở rộng hệ thống bán lẻ: "Tôi đang xây dựng một thương hiệu mang tính di sản. Vẫn còn nhiều lĩnh vực mà chúng tôi chưa khai thác và tôi nhìn thấy rất nhiều cơ hội phía trước. Chúng tôi đã dành nhiều năm để tái cấu trúc, còn bây giờ là lúc tăng trưởng".

Dù vậy, người đẹp 7X khẳng định sẽ không trở lại con đường âm nhạc vì đã "trao lại ngọn đuốc" cho con trai Cruz Beckham, người mà cô đánh giá là rất tài năng.

Thương hiệu Victoria Beckham hiện được định giá khoảng 100 triệu USD và đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ Ảnh: Reuters

Victoria Beckham cũng chia sẻ bí quyết giúp cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm với David Beckham luôn bền vững: "Lời khuyên tuyệt vời nhất là chúng tôi luôn ủng hộ và tôn trọng nhau. Chúng tôi luôn cổ vũ những giấc mơ lớn của đối phương".

Cô nói thêm rằng David Beckham là một doanh nhân rất thông minh: "Mọi người không nhận ra David thực sự rất giỏi kinh doanh. Anh ấy sở hữu nhiều doanh nghiệp và tôi luôn tìm đến anh để xin lời khuyên, dù không hẳn là về thời trang mà chủ yếu là về chiến lược kinh doanh".

Theo danh sách những ngôi sao giàu có do The Sunday Times công bố, David và Victoria Beckham hiện chính thức gia nhập hàng ngũ tỉ phú khi khối tài sản chung đạt khoảng 1,185 tỉ bảng Anh, tăng mạnh so với mức khoảng 500 triệu bảng Anh được ước tính trong bảng xếp hạng năm 2025.

Khối tài sản này được xây dựng từ nhiều thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực thể thao, âm nhạc, thời trang và các hợp đồng thương mại. Dù đã giải nghệ khỏi sân cỏ và sân khấu, cả hai vẫn liên tục tạo ra nguồn thu lớn từ các hoạt động kinh doanh.