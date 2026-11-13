Victoria Beckham trao lại thương hiệu 'Brooklyn Beckham' cho con trai cả?

Hồi tháng 1, Brooklyn từng gây chú ý khi công khai tuyên bố rằng cha mẹ đã "cố gắng mua chuộc" anh ký giấy từ bỏ quyền đối với tên của mình. Theo Brooklyn, điều này có thể ảnh hưởng đến bản thân anh, vợ Nicola Peltz và các con trong tương lai. Sau đó, Daily Mail tiết lộ Victoria Beckham là người đứng tên sở hữu thương hiệu "Brooklyn Beckham", đồng thời nắm quyền với tên của ba người con còn lại.

Quyền bảo hộ thương hiệu "Brooklyn Beckham" dự kiến hết hạn vào tháng 12, mở đường để Brooklyn tự đứng tên khi gia hạn Ảnh: Reuters

Victoria Beckham trao lại quyền thương hiệu cho các con

Tài liệu tại Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Anh cho thấy vào tháng 12.2016, Victoria Beckham đăng ký thương hiệu mang tên con trai cả. Quyền bảo hộ này sẽ hết hạn vào tháng 12.2026, sau đó Brooklyn có thể tự gia hạn thông qua đội ngũ pháp lý của mình. Nguồn tin mới nhất cho biết Victoria Beckham đã chủ động hoàn tất các thủ tục cần thiết để cả ba con trai là Brooklyn, Romeo và Cruz có thể sở hữu hợp pháp thương hiệu mang tên của chính mình. Một nguồn tin cho biết David và Victoria Beckham đăng ký thương hiệu tên các con từ khi họ còn nhỏ nhằm bảo vệ quyền lợi thương mại của gia đình. "Giờ đây, các con trai đều đã trưởng thành, có sự nghiệp và công việc kinh doanh riêng. Các thương hiệu sẽ được chuyển cho họ vào tháng tới, đúng thời điểm gia hạn", nguồn tin nói.

Theo The Sun, đây không chỉ là việc để quyền sở hữu tự động hết hạn. Victoria Beckham được cho là đã chủ động xử lý các giấy tờ ngay sau khi nhận được yêu cầu nhằm đảm bảo quá trình bàn giao diễn ra thuận lợi. Nguồn tin nói thêm rằng Brooklyn trước đây đã công khai sự bất mãn về vấn đề này, vì vậy gia đình hy vọng việc chuyển giao quyền sở hữu có thể khép lại tranh cãi. Mong muốn hàn gắn quan hệ giữa hai bên vẫn được duy trì.

Tranh cãi phía sau thỏa thuận Brooklyn từng từ chối ký

Thương hiệu "Brooklyn Beckham" trước đây được đăng ký cho nhiều nhóm sản phẩm và lĩnh vực, bao gồm mỹ phẩm, dưỡng da sau cạo râu, quần áo, giày dép, đồ thể thao, mũ, đồ chơi, chương trình truyền hình và âm nhạc.

Sau khi tách khỏi gia đình, Brooklyn hiện theo đuổi nhiều dự án kinh doanh và xây dựng thương hiệu cá nhân riêng Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố hồi đầu năm 2026, Brooklyn cho rằng cha mẹ đã gây áp lực để anh ký thỏa thuận liên quan đến quyền sử dụng và khai thác thương mại tên "Brooklyn Beckham" trước ngày cưới. "Họ kiên quyết muốn tôi ký trước ngày cưới vì đó là thời điểm các điều khoản của thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực. Việc tôi không đồng ý đã ảnh hưởng đến khoản tiền họ nhận được và kể từ đó, cách họ đối xử với tôi đã không còn như trước", Brooklyn tuyên bố.

Một nguồn tin nói với Page Six rằng trước khi Brooklyn kết hôn với Nicola Peltz, Victoria Beckham từng gọi cho con trai và đề nghị anh ký một thỏa thuận liên quan đến quyền sử dụng tên Beckham. Theo nguồn tin, Victoria nói với Brooklyn rằng David Beckham đang chuẩn bị thực hiện một thương vụ lớn nên việc ký giấy tờ là cần thiết. Tuy nhiên, một nguồn tin trong ngành khẳng định thỏa thuận này không nhằm tước hay hạn chế quyền sử dụng tên của Brooklyn.

Văn bản trên được cho là có liên quan đến thương vụ David Beckham bán phần lớn cổ phần trong công ty quản lý thương hiệu DB Ventures cho Authentic Brands Group với giá 269 triệu USD vào năm 2022. Mục đích của thỏa thuận là làm rõ và bảo vệ quyền lợi riêng của các con Beckham, trong bối cảnh một số đối tác thương mại đã được trao quyền khai thác nhất định đối với thương hiệu Beckham. "Đây là một thỏa thuận mang tính thủ tục, nhằm bảo vệ quyền lợi của các thành viên trong gia đình Beckham. Dù Brooklyn không ký, anh vẫn giữ đầy đủ quyền đối với tên và thương hiệu cá nhân của mình", nguồn tin giải thích.

David Beckham đăng ký "David Beckham" làm thương hiệu từ năm 2000. Hai năm sau, "Victoria Beckham" cũng được đăng ký thương hiệu khi cựu thành viên Spice Girls bắt đầu phát triển sự nghiệp âm nhạc solo.