Sau 4 kỳ điều tra được đăng tải trên các nền tảng Báo Thanh Niên, những tội ác ở Mái ấm Hoa Hồng (phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM) dần lộ diện. Không chỉ đánh đập, bạo hành dã man trẻ sơ sinh; mà tại đây, điều kiện sống của các em bé đã ở mức tồi tệ. Từ bữa cơm cho đến những bình sữa, không có gì đảm bảo cho các em được phát triển khỏe mạnh và an toàn.

Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả. Những chuyến xe mỗi đêm ra vào mái ấm, chở theo hàng chục thùng sữa là quà của các nhà hảo tâm tặng các em bé. Lòng tốt và tình thương đã được những người ở mái ấm đặt lên xe, chở thẳng ra các cửa hàng mà bán rẻ.

[VIDEO ĐIỀU TRA] Bóng tối trong mái ấm tình thương: Chặn đứng tội ác

Dư luận mong mỏi ngày công lý được thực thi

Khi báo chí vạch trần, những hành vi gian dối này khiến dư luận phẫn nộ. Cái ác đội lốt lòng nhân ái đã khiến cộng đồng dậy sóng, yêu cầu các cơ quan chức năng phải vào cuộc, xử lý triệt để những người có liên quan.

Trong các báo cáo được đưa ra, có những chi tiết rất đáng lưu ý, trong đó có việc Mái ấm Hoa Hồng chỉ được cấp phép tiếp nhận và chăm sóc 39 trẻ, thế nhưng thực tế kiểm tra vào ngày 4.9.2024 thì mái ấm này có tới 86 trẻ. Đáng chú ý, đã nhiều lần cơ quan chức năng ở địa phương đã đến kiểm tra mái ấm này, thế nhưng, các kết quả kiểm tra đều cho thấy cơ sở không có vi phạm nào.

Ngày 5.9.2024, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (bảo mẫu Cẩm) để phục vụ công tác điều tra.

Qua làm việc, bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm thừa nhận hành vi bạo hành trẻ em trong quá trình chăm sóc các trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng, bà Cẩm thừa nhận nhiều lần dùng tay đánh vào cơ thể của trẻ để làm các cháu sợ, không quấy phá. Cơ quan chức năng xác định hành vi của bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm đủ yếu tố cấu thành tội "hành hạ người khác".

Nguyễn Thị Ngọc Cẩm tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Qua dữ liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 xác định 5 nhân viên (bảo mẫu) đã có hành vi hành hạ trẻ em ở Mái ấm Hoa Hồng. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chỉ có 2 trường hợp có mặt tại cơ sở trong đó có bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và 3 trường hợp không có mặt, gồm: một bảo mẫu 41 tuổi (quê Tiền Giang), bảo mẫu 46 tuổi (quận Bình Thạnh, TP.HCM) và bảo mẫu Tuyền (47 tuổi, quê Sóc Trăng). Các tổ công tác của Công an quận 12 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã nhanh chóng phối hợp công an các tỉnh đưa 3 đối tượng còn lại về trụ sở để làm việc.

Theo một nguồn tin khác, công an đang điều tra về hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng.

Sức khỏe trẻ em bị bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng bây giờ ra sao?

Bình minh tới sau đêm dài u ám

Điều quan trọng là các em nhỏ đã thoát khỏi cảnh bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng. Các em đã được đưa tới Làng Thiếu niên Thủ Đức (tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM), Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình (cũng tại thành phố Thủ Đức) và Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ trẻ em Gò Vấp (quận Gò Vấp) - những nơi mà không có bạo lực, không có sự nhẫn tâm.

Tại nơi ở mới, các em bé từng bị bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng sẽ được lớn lên an toàn để có thể có một tương lai tốt hơn; không còn phải sống trong những đêm dài u ám với những tiếng khóc thét đầy ám ảnh.