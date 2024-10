[VIDEO] Đường quanh chợ An Sương bị chiếm dụng làm 'bến cóc'

Thời gian qua, người dân liên tục phản ánh đến Báo Thanh Niên tình trạng các tuyến đường trước và xung quanh chợ An Sương (Q.12, TP.HCM) bị chiếm dụng làm bãi xe, "bến cóc".

Đường quanh chợ An Sương bị chiếm dụng làm 'bến cóc'

Theo phản ánh, đây là khu vực đông đúc người dân lui tới đi chợ, sinh hoạt. Tuy nhiên cả ngày lẫn đêm, các tuyến đường tại đây bị nhiều xe khách, xe tải, xe container, đầu kéo chiếm dụng làm bãi đậu xe, tập trung lên xuống hành khách như một bến xe.

Tối 3.10, PV ghi nhận có ít nhất 10 xe khách giường nằm của nhiều nhà xe, xe tải, xe container đậu chiếm lòng đường tại chợ An Sương, dù tại đây treo nhiều biển cấm dừng xe và đậu xe.

Bên cạnh đó, nhiều xe khách giường nằm tuyến TP.HCM - Nha Trang - miền Bắc chọn nơi này làm điểm tập kết, lên xuống hành khách, hàng hóa, vô cùng lộn xộn.

Xe khách giường nằm chiếm dụng đường tại chợ An Sương (Q.12, TP.HCM) làm nơi tập kết hành khách, lên xuống hàng hóa ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trong nhiều buổi sáng trước đó, chúng tôi cũng ghi nhận tình trạng xe khách chiếm dụng đường tại chợ An Sương làm bãi xe và nơi tập kết hành khách.



Cả ngày lẫn đêm, khu vực đường tại chợ An Sương có nhiều xe khách chọn làm điểm đón hành khách, như "bến cóc" ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

"Tuyến đường quanh chợ, đông đúc người dân mà xe khách, xe đầu kéo bự chảng hoạt động rầm rộ dù đã có biển báo cấm. Mong cơ quan chức năng sớm xử lý tình trạng bến cóc trước chợ An Sương, đừng để mất trâu mới làm chuồng", anh Minh Triệu (Q.12) bức xúc.

Vụ việc diễn ra trong thời gian dài gây cản trở giao thông, nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, khiến người dân khu vực bức xúc.

Trao đổi với PV Thanh Niên, nguồn tin từ Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, các tuyến đường nói trên thuộc địa bàn đảm trách của Đội CSGT - trật tự Công an Q.12. Sau khi tiếp nhận tin báo, CSGT sẽ phối hợp công an địa phương và các đơn vị chức năng xác minh, xử lý tình trạng như Báo Thanh Niên phản ánh.

Dưới đây là hình ảnh Thanh Niên ghi nhận trong nhiều ngày đầu tháng 10.2024:

Đa số, các xe khách giường nằm này tuyến TP.HCM - Nha Trang - miền Bắc ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Dù các tuyến đường có nhiều biển cấm dừng đậu nhưng thực trạng nơi đây bị biến thành bãi xe ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Nhiều xe khách đậu kín khu vực chợ ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Người dân mong cơ quan chức năng xử lý tình trạng chợ An Sương bị chiếm dụng làm bãi xe ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Khu chợ đông đúc người dân nhưng mỗi ngày chịu cảnh bị xe khách chiếm dụng ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH