Video hiếm Su-25 Ukraine bị bắn hạ nhìn từ camera trên máy bay

Một camera gắn trên đầu cánh của một máy bay cường kích Su-25 Frogfoot của không quân Ukraine đã ghi lại cảnh chiếc máy bay bị bắn hạ, được cho là vì tên lửa không đối không tầm xa của Nga.

Đoạn video nói trên dường như được ghi lại bởi một camera GoPro hoặc camera tương tự được gắn dưới cánh phải của chiếc Su-25, khi đó đang bay thẳng và ổn định. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy máy bay đã bị trúng đạn là một tia sáng và một loạt tia lửa, cùng với dấu hiệu cho thấy mái che buồng lái có thể đã bị xé toạc một phần.

Sau đó, một trong những thùng nhiên liệu phụ bên ngoài của máy bay bị vỡ ra. Máy bay bắt đầu lộn nhào trên không trung, thân máy bay bị xé toạc rõ ràng, bằng chứng là bộ càng đáp chính bị lộ ra.

Camera gắn trên cánh tiếp tục ghi lại cảnh máy bay vỡ vụn, bao gồm cả phần thân trước và buồng lái, giờ đã tách rời khỏi thân máy bay, đang bốc cháy dữ dội. Cánh máy bay xoáy xuống đất, cảnh quay kết thúc bằng một cột khói đen ở phía xa.

Đây không phải là lần đầu tiên trong cuộc xung đột ở Ukraine chúng ta được chứng kiến một máy bay chiến đấu bị phá hủy ở cự ly gần. Tuy nhiên, với việc chính quyền Ukraine xác nhận phi công đã thiệt mạng, đoạn phim là lời nhắc nhở khắc nghiệt về những rủi ro to lớn mà phi công phải đối mặt trong cuộc chiến này.

Phi công Vladyslav Rykov ẢNH: KHÔNG QUÂN UKRAINE

Phi công Stanislav Rykov thuộc Lữ đoàn không quân chiến thuật 299 của không quân Ukraine đã thiệt mạng trong một phi vụ vào ngày 7.2.2024 khi điều khiển chiếc máy bay Su-25 này. Ông Rykov được mô tả là một trong những phi công tấn công mặt đất giàu kinh nghiệm nhất trong lực lượng, với 385 phi vụ chiến đấu trong sự nghiệp.

Phía Ukraine không công bố chính xác địa điểm máy bay bị bắn rơi, mặc dù một bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết một chiếc Su-25 của Ukraine đã bị bắn hạ gần khu định cư Novotroitske, thuộc vùng Donetsk (miền đông Ukraine).

Nhiều nguồn tin chưa được xác nhận cho rằng vũ khí bắn hạ chiếc Su-25 là tên lửa không đối không tầm xa R-37M. Tên lửa này chủ yếu được sử dụng bởi các máy bay chiến đấu đa năng Su-35S Flanker và máy bay đánh chặn MiG-31BM Foxhound.

Với tầm bay 200 km, nó bay đến mục tiêu theo quỹ đạo bay cao, được điều khiển bởi hệ thống dẫn đường quán tính với hiệu chỉnh vô tuyến giữa chặng, và sử dụng đầu dò radar chủ động cho giai đoạn tấn công cuối cùng. Tên lửa đã trở thành mối đe dọa chính đối với không quân Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến sự.

Trả lời phỏng vấn trang The War Zone trước khi thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay năm 2023, phi công MiG-29 người Ukraine Andrii “Juice” Pilshchykov cho biết rằng tên lửa R-37M, thường được phóng từ không phận Nga, đã “hạn chế khả năng thực hiện nhiệm vụ của Ukraine”.

Dù chưa có gì chắc chắn rằng tên lửa R-37M có liên quan đến vụ việc này, đây vẫn là một khả năng rất cao. Mặt khác, Nga cũng không thiếu các loại tên lửa không đối không và hệ thống phòng không mặt đất khác có thể gây ra mối nguy hiểm rất nghiêm trọng cho lực lượng không quân chiến thuật Ukraine.

Kể từ khi xung đột bùng phát, máy bay Su-25 đã được cả hai bên sử dụng rộng rãi. Nó đặc biệt dễ bị tổn thương do phạm vi hoạt động rủi ro cao và hiệu năng của nó. Điều này được phản ánh qua việc Ukraine đã mất đến 22 chiếc. Con số đó gần như chắc chắn còn cao hơn vì nó chỉ bao gồm những tổn thất có thể được xác nhận bằng mắt thường.

Trong khi đó, số lượng máy bay Su-25 bị mất được xác nhận của Nga lên tới 41 chiếc - cao nhất đối với bất kỳ loại máy bay chiến thuật cánh cố định nào.