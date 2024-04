Video phạm nhân trốn trại ở Thanh Hoá vào nhà dân bình thản thuê taxi

Sáng 3.4.2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đang tổ chức lực lượng phối hợp cùng với Công an huyện Hà Trung và chính quyền địa phương vây bắt phạm nhân Mai Văn Đệ (quê tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Phạm nhân này bỏ trốn vào ngày 2.4, khi đang thụ án tại Trại giam số 5 (ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá).

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Văn Mạnh cho biết người này vào nhà anh (ở xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa lúc khoảng 18 giờ ngày 2.4, nhờ chở đến Hà Nội vì nhà có việc gấp.

"Tôi chở khoảng gần 1 km thì rẽ vào cây xăng Hà Đông đổ xăng và hỏi tiền luôn. Vì khi lên xe tôi thấy khách mặc quần đùi áo cộc, mà chân lại có vết xước chảy máu, nên cũng nghi ngại, cứ nghĩ là người nghiện, mà người nghiện thì không có tiền, nên tôi hỏi tiền trước" - anh Mạnh cho biết.

Theo lời kể, khi anh Nguyễn Văn Mạnh xuống xe đổ xăng thì nhân viên cây xăng mới báo anh đang chở phạm nhân trốn trại. Sau đó, anh này kéo dài thời gian để chờ công an đến vì nhân viên cây xăng đã báo công an.

Cũng theo anh Nguyễn Văn Mạnh, phạm nhân cướp xe taxi chạy đến khu vực xã Hà Lĩnh (huyện Hà Trung) thì bỏ lại xe. Sau đó anh Mạnh có đến kiểm tra lại xe thì phát hiện bị mất khoảng 800.000 đồng và 1 chiếc điện thoại di động.



Sau khi có thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lực lượng phối hợp cùng với Công an huyện Hà Trung và chính quyền địa phương vây bắt phạm nhân Mai Văn Đệ.

Các lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Hà Trung đã xác định khu vực phạm nhân có thể đang lẩn trốn là rừng sến Tam Quy (nằm trên địa bàn các xã Hà Lĩnh, Hà Tân, và Hà Đông) của huyện Hà Trung.

Từ chiều 2.4, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an và dân quân địa phương đã vây ráp khu vực rừng sến Tam Quy. Tuy nhiên, đến sáng 3.4 các lực lượng vẫn chưa bắt được phạm nhân.

Một lãnh đạo Công an huyện Hà Trung cho biết từ đêm ngày 2.4 lực lượng công an đã tổ chức truy bắt phạm nhân bỏ trốn, nhưng do khu rừng mà nghi phạm nhân đang lẩn trốn rất rộng và cây cối rậm rạp nên rất khó khăn cho việc truy bắt.

Đến sáng 3.4, lực lượng công an và các lực lượng khác đang tiếp tục vây ráp, chặn các lối ra vào khu vực rừng sến Tam Quy để truy bắt phạm nhân.