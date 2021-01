Biết có người so sánh Trang Yue và Amee, B Ray ngay lập tức trả lời cực chất

Cuối năm 2020, ca sĩ Trang Yue kết hợp cùng rapper B Ray ra mắt MV Thương anh . Qua MV, hai nghệ sĩ mong muốn truyền tải thông điệp về cuộc sống hiện đại, tình yêu thường dễ đến dễ đi, cảm xúc của mỗi người khi trao và nhận cũng bớt đi sự chân thành và trân trọng. Nhưng trong sâu thẳm, ai cũng khao khát được nhận về sự chân thành, mong muốn được tận hưởng những giây phút thuộc về cảm xúc một cách trọn vẹn.

Ca sĩ Trang Yue

Đây có thể xem là sản phẩm đầu tay đầy tâm huyết của Trang Yue trên chặng đường theo đuổi âm nhạc một cách bài bản. Trang Yue cũng cho biết cô không muốn rằng trên chặng đường nghệ thuật của mình lại bị gắn mác "hot girl hát yếu".

Tại trường quay của Gương mặt showbiz, Trang Yue cho biết bản thân có lợi thế về ngoại hình lẫn vũ đạo, nhưng để khẳng định năng lực ca hát của bản thân, nữ ca sĩ đã chủ động luyện thanh, rèn giọng và khả năng sáng tác mỗi ngày.

Tạo hình của Trang Yue trong MV Thương anh

Điều này cũng được chính B Ray xác nhận. Dù không trực tiếp có mặt tại chương trình cùng với Trang Yue, thế nhưng nữ ca sĩ vẫn gọi điện cho B Ray từ phim trường của Gương mặt showbiz. B ray khẳng định, Trang Yue là một người chịu khó và có tâm với nghề. Anh tiết lộ để MV Thương Anh sớm ra mắt với khán giả, nữ ca sĩ đã ở trong phòng thu suốt nhiều tiếng đồng hồ để sớm hoàn thiện bản thu âm và mang đến cho khán giả sản phẩm chỉn chu nhất.

Trước câu hỏi so sánh giữa mình với Amee - một nữ ca sĩ trẻ cũng có ngoại hình và phong cách có nhiều điểm tương đồng nổi bật của nhạc Việt thời gian qua, B Ray cho biết cả hai đều được anh xem như những người em gái. Nam rapper không mong muốn có bất kỳ sự so sánh nào bởi ai cũng có con đường của riêng mình.

Ca sĩ Amee

“Cả hai đều có một điểm chung là rất có tâm và luôn phấn đấu để cho ra những sản phẩm tốt hơn. Mình nghĩa mọi sự so sánh đều khập khiễng và khiến cho người bị so sánh cũng không vui. B Ray nghĩ mọi người không nên so sánh mà hãy đánh giá qua khả năng của riêng từng người thôi”, B Ray nói thêm.