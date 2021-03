Khán giả mê mẩn nghe Văn Mai Hương hát “Let it go” nhiều thứ tiếng

Kể từ sau Nghe nói anh sắp kết hôn, Văn Mai Hương không ra thêm MV mới, cô nàng cũng ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Nhiều ngày qua, cái tên Văn Mai Hương bất ngờ gây sốt khi xuất hiện trong chương trình Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân . Không chỉ thể hiện chất giọng live khỏe, uyển chuyển và dày dặn kỹ thuật, Văn Mai Hương còn hát lại các bản nhạc phim nổi tiếng nhưng bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như hát lại Always remember us this way bằng tiếng Anh và Tân dòng sông ly biệt bằng tiếng Trung khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.