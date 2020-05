Sau tin đồn tình cảm, Quốc Trường và Bảo Anh đóng cặp vợ chồng

Đây chính là một phân cảnh đặc biệt trong dự án điện ảnh Thoát ế được phát triển từ seri sitcom Chiến dịch chống ế đình đám một thời. Nếu như Diệu Nhi khá quen thuộc với nhân vật Linh Đan thì Bảo Anh , Minh Hằng, Thuận Nguyễn sẽ những gương mặt mới hóa thân thành Camy, Quỳnh Lam và Ken trong "hội ế" năm nào.

Riêng Quốc Trường, sau bộ phim Đôi mắt âm dương, anh tiếp tục tái ngộ khán giả màn ảnh rộng khi thủ vai Đăng Minh - người chồng thành đạt của Camy. Từng vướng tin đồn tình ái, việc Quốc Trường và Bảo Anh đóng vai vợ chồng trong dự án mới nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Quốc Trường cho biết:

"Trường rất là vui, thực sự rất là vui luôn bởi vì 2 anh em có thể hợp tác. Cũng có thể nói như thế này là lại đóng vai vợ chồng yêu thương, hồi xưa cũng từng thích Bảo Anh cho nên đóng phim này để mình ôn lại cảm xúc ngày xưa như thế nào. Trường và Bảo Anh đóng phim này thì cũng là do kịch bản hay, do có duyên với nhau, cũng có thể là do chúng ta có luật hấp dẫn, từng nghĩ về nó rất là nhiều thì ngày hôm nay lại có thì Trường thấy rất vui. Trường chắc chắn là không bao giờ tạo ra chiêu trò gì cả nhưng thực sự Trường không bao giờ nói trước được điều gì trong tương lai cả, chắc chắn hiện tại Trường với Bảo Anh là những người bạn đúng nghĩa, rất yêu quý nhau".

Quốc Trường và Bảo Ảnh nắm chặt tay góp mặt cùng Minh Hằng, Diệu Nhi, Thuận Nguyễn trong dự án điện ảnh "Thoát ế" Ảnh: BTC

"Đăng Minh và Camy là 2 vợ chồng ở trong phim cho nên em nghĩ để mà chuyên nghiệp nhất thì tụi em sẽ làm tốt nhất nhiệm vụ của mình ở trong phim. Cái mà tụi em có thêm 1 tí xíu tốt hơn những cặp đôi khác là bởi vì tụi em đã là bạn ở ngoài rồi, giữa em với Trường bình thường, ở ngoài tụi em vẫn giỡn với nhau, mọi thứ rất là tự nhiên. Đó là cái khá dễ dàng khi mà em và Trường đóng cái vai này.

Em nghĩ cái để mọi người tin tình cảm đó là thật là cái diễn tới cùng trong lúc đóng phim. Còn cái ở bên ngoài thì tụi em vẫn sẽ cư xử với nhau như những gì tụi em đang cư xử ạ", Bảo Anh tiếp lời.