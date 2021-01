Võ Hoàng Yến, Hoàng My và Kim Duyên nhìn lại hành trình chiến thắng 'Vietnam why not“

Sau 10 chặng hành trình, đội Khăn rằn gồm Võ Hoàng Yến, Hoàng My và Kim Duyên đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân "Vietnam why not" mùa đầu tiên với tổng điểm tích lũy cao nhất là 449 điểm. Như vậy, đội Nón lá về nhì và đội Quai thao xếp ở vị trí cuối cùng.

Với tinh thần máu lửa, quyết chiến cùng sự phối hợp ăn ý, 3 á hậu Hoàn vũ Việt Nam của từng thời kỳ vỡ òa hạnh phúc khi vượt qua 5 thử thách tại điểm đến vịnh Lan Hạ (TP. Hải Phòng). Theo đó, thử thách Đẹp -Những tuyệt tác xứ sở: 3 đội thực hiện bộ ảnh có chủ đề quảng bá du lịch Việt Nam với trang phục của nhà thiết kế Lê Thanh Hoà. Thử thách Đua - Ký ức Bạch Đằng: Các đội chơi kết 2 thuyền kayak thành một hệ thuyền kayak, sau đó chèo ra điểm tập kết và giải đáp 5 câu hỏi liên quan đến kiến thức lịch sử, để tìm mảnh ghép cho thử thách tiếp theo. Thử thách Độc - Dân tộc anh hùng: Các đội tiến hành ghép 6 mảnh ghép đã thu thập xuyên suốt hành trình để tìm ra đúng tên các vị anh hùng và sắp xếp các nhân vật theo trình tự thời gian. Đây là thử thách khá căng thẳng đối với các đội chơi nhưng thể hiện được tinh thần đoàn kết của các đội, cũng như sự am hiểu kiến thức lịch sử, các triều đại Việt Nam. Thử thách Đố - Lời thì thầm của bức tranh: Từ những dữ liệu được đánh dấu trong bộ sưu tập tranh quý của họa sĩ Phạm Lực, các đội chơi quan sát, sắp xếp để tìm ra từ khóa của ban tổ chức. Thử thách Đấu - Đi Việt Nam đi: Đây là thử thách cuối cùng, 3 thành viên của mỗi đội sẽ tham gia song song các thử thách nhỏ như thực hiện game vận động, leo trên boong tàu để tìm mảnh ghép, ghi nhớ các dãy thông tin, để hoàn thành "Bản đồ bay nội địa".