Castrol tặng 4.000 phần quà cho tuyến đầu chống dịch

Để đảm bảo an toàn chương trình đã chia thành nhiều đợt kiểm tra xe kéo dài từ 2-3 ngày để tránh tập trung đông người

Không chỉ làm tốt công tác hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch , Castrol còn có những hoạt động thiết thực đồng hành cùng khách hàng vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cụ thể, Castrol gửi tặng các đối tác, là những cửa hàng sửa xe Castrol trên cả nước 10.000 bộ sản phẩm bảo vệ an toàn cũng gồm khẩu trang và nước rửa tay để góp phần cùng khách hàng bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng trong hoạt động kinh doanh hằng ngày. Đồng thời, Castrol xây dựng Cổng Thông Tin Thợ Máy Castrol trên Zalo chia sẻ những thông tin thiết thực về việc vận hành một cửa hàng sửa xe an toàn, cùng các phương thức hữu hiệu giúp khách hàng ổn định kinh doanh trong giai đoạn này.