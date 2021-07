Tối 13.7, tổ công tác gồm CSGT – Trật tự, an ninh, Cảnh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) thực hiện chuyên đề tuần tra kiểm soát người dân ra đường không lý do trong thời điểm TP.HCM đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.