Mẹ mưu sinh ở Sài Gòn 4 năm không được về ăn Tết, con vẫn đỗ 3 trường đại học

"Nhớ ngày ấy lãnh tiền chỉ được 3 triệu, 3,3 triệu, với tiền ứng là 4,3 triệu. Hai vợ chồng về 2 vé, thằng cu không tốn vé. 2 vé hết mất 2,2 triệu, tiền ăn tiền uống nữa, tiết kiệm chi cũng mất 200.000 đồng nữa là 2,3 triệu. Mình về cũng được rồi đó, mình còn 1 triệu mấy chi tiêu, chi tiêu rồi lấy tiền đâu đi vô? Chi ra vé đắt thì khi vô cũng đắt y như thường. Không lẽ ngửa tay xin tiền ba mẹ. Mình đi cả năm không biếu ông bà thì thôi mình còn xin ông bà nữa thôi mình không có về, không phải không đủ tiền mua vé về vì không về được, vì về là không có tiền vô", chị Hạnh nói.

Năm nào cũng thế, chị ngóng con một thì đàn con ở nhà cũng ngóng chị mười. Chị kể với đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ: "Gần Tết là mấy đứa điện miết, hỏi mẹ có về không... Tôi kêu: mẹ cũng không biết nữa. Hồi sau điện thoại loại nói với tụi nhỏ là mẹ không về được vì không có tiền. Hai năm lại đây thì kêu ba đau không về được".

Xa mẹ cả nửa thập kỉ, con vẫn đỗ 3 trường đại học

Em Nguyễn Thục Đoan, sinh năm 2000, là chị cả trong nhà. Nói về đứa con gái lớn, chị Bích Hạnh rất tự hào kể em liên tục nhiều năm liền đạt học sinh giỏi, em còn giỏi ngoại ngữ. Dịp thi đại học, em đỗ đến 3 trường, tuy nhiên, vì sợ ông bà, sợ mẹ không có tiền nên quyết định học cao đẳng".

"Buồn cái là thi đậu đại học nhưng phải học cao đẳng. Nó muốn học cho nhanh để ra đi làm giúp cho mẹ vậy thôi", chị nghẹn ngào tâm sự.

Mặc dù xa mẹ, xa cha, gia đình khó khăn nhưng thành tích học tập của Thục Đoan khiến ông bà, thầy cô nể phục. Chị Bích Hạnh xa con nhưng mỗi tối đi làm về vẫn gọi điện qua mạng để hỏi thăm, tâm sự với con. Chị Bích Hạnh nói: "Tự em nó mày mò học trên mạng, chứ nhà có tiền đâu mà đi học thêm".

Thục Đoan cũng ý thức được hoàn cảnh của bản thân, trong mọi công việc học tập, em đều cố gắng hoàn thành xuất sắc. Nếu có dịp được đi đây đi đó với trường lớp, em đều tranh thủ chụp hình lại, gửi cho mẹ xem để mẹ yên tâm. Có lẽ với người phụ nữ nghèo khó như chị Hạnh, Thục Đoan là ánh sáng hy vọng lớn nhất với gia đình, với đàn em phía sau để chị vững tin hơn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, nhà có đến 6 người con, không phải ai cũng học cao được như chị cả.

"Thằng em kế học đến lớp 9 thì nghỉ. Tôi cũng buồn lắm, hỏi nó sao không lấy chị làm gương mà học tập. Nó bảo nhà nghèo, mỗi lần đến học kì phải đóng tiền, mình không có nên ngại lắm. Có cho nó cũng không học được như chị. Thế là nó nghỉ", chị kể tiếp: "Tối nó đi phụ làm karaoke để kiếm tiền. Còn ban ngày ở nhà, ai kêu gì làm nấy, nói chung miễn có tiền lo cho chị nó đi học là được."

Cố gắng vì những điều tốt đẹp

Chưa năm nào chị dám mơ được về quê ăn Tết, cho đến năm nay... Chị được chọn là một trong 200 hoàn cảnh khó khăn, công nhân, học sinh vượt khó có tấm vé về quê miễn phí trong chương trình Chuyến xe 0 đồng. Gần nửa thập kỉ mưu sinh ở Sài Gòn, chị sắp được gặp lại cha mẹ, con cái.

Đến sáng sớm 20.1.2020 (26 âm lịch), khi còn đang ngái ngủ, điện thoại đổ chuông, phóng viên nhận được điện thoại từ Facebook của chị: "Em ơi, chị về đến nơi rồi nhé. Đi hơn 24 tiếng mới đến nơi, mệt nhưng mừng quá".

Năm mới, mọi người đều nên có những hy vọng. "Sang năm mình phấn đấu có tiền để mua một bàn máy may về ở nhà may thêm, mình đi làm tối về mình may thêm, mình có cuộc sống vươn lên như vậy đó", chị Bích Hạnh nói.