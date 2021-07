Nhậu xỉn, chạy ô tô ra đường ngày giãn cách, 3 người bị CSGT phạt 41 triệu

Giãn cách xã hội vẫn rủ nhau nhậu bét nhè

Trên đường Hoàng Sa (bờ kè kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè), tổ công tác đã dừng ngẫu nhiên nhiều người chạy xe máy, ô tô để kiểm tra giấy tờ tùy thân và hỏi lý do ra đường. Đa số, những người ra đường đều nói: đi làm về, đi mua đồ ăn, đi mua thuốc. Phần đông người được yêu cầu xuất trình đưa ra được giấy thông hành.

Khoảng 20 giờ 30 phút, tổ công tác yêu cầu một xe ô tô màu đen dừng lại. Ngay khi người điều khiển hạ kính xe, mùi bia rượu đã tỏa ra xung quanh. Trên xe, một người đàn ông nằm cởi trần, say xỉn.

Ông M. liên tục nhận sai và xin lỗi CSGT trong lúc kiểm tra giấy tờ Ảnh: Độc Lập

Làm việc với CSGT, tài xế xuất trình giấy tờ tên C.V.M (49 tuổi, ngụ Q.Bình Tân). Ngay khi xuống xe, ông M. thành khẩn: “Mình không có giấy đi đường, dạ dạ, mình sai rồi”. CSGT hỏi: “Mình uống rượu bia rồi ha anh?”, ông M. thằng thắn: “Dạ đúng rồi, tôi uống 6 lon rồi”.

Theo lời ông M., ông công tác tại một ngân hàng, vừa ký xong giao dịch nên ông cùng 3 người khác mua 2 thùng bia về nhậu từ 19 giờ. Trước khi đứng dậy ra về, mọi người chừa lại 10 lon, tính ra 4 người uống hết khoảng thùng rưỡi. Ông liên tục nhận sai, xin lỗi CSGT vì đã vi phạm luật.

CSGT lái xe đưa ông M. và 2 bạn nhậu của ông về trụ sở Công an P.3, Q.Tân Bình Ảnh: Độc Lập

CSGT yêu cầu ông M. lên xe, gọi người cởi trần nằm trên xe dậy – cũng là người vừa nhậu cùng ông M., rồi cả 3 được CSGT, Cảnh sát cơ động lái xe chở về trụ sở Công an P.3, Q.Tân Bình.

Tại đây, người đàn ông cởi trần say xỉn nhất, không còn kiểm soát được lời nói. Anh đòi mặc áo nhưng trên xe không có chiếc áo nào, anh đã quay sang CSGT đòi mượn áo để mặc.

Mỗi người bị phạt 2 triệu vì ra đường không có lý do cần thiết Ảnh: Độc Lập

Khi công an phường hỏi nhà anh ở đâu, người này lè nhè nói: “Không có nhà, 16 năm ở Sài Gòn không có nhà. Mấy anh phạt nhẹ nhẹ chút nha, năm trăm, 1 triệu được rồi”. Ngồi trên ghế, đầu người này liên tục gật gật vì say xỉn, anh cũng liên tục được công an yêu cầu kéo khẩu trang lên và ngồi yên tại chỗ.

Ngoài kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển xe, cả 3 người đều được test nhanh Covid-19 tại phường, kết quả âm tính. Cả 3 đã bị Công an P.3 lập biên bản vì ra đường không có lý do cần thiết, mỗi người bị phạt 2 triệu đồng. Riêng ông M. – người lái xe bị phạt thêm 35 triệu đồng vì có nồng độ cồn là 0,49mg/lít khí thở, tước bằng lái 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày. Như vậy, tổng tiền phạt của cả 3 người là 41 triệu đồng.

Đến 22 giờ 45 phút, cả 3 ký biên bản, cùng nhau đi bộ về.